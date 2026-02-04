Скандал около първата дама Джил Байдън: Първият ѝ съпруг обвинен в убийство

Първият съпруг на бившата първа дама Джил Байдън е обвинен в убийството на съпругата си в дома им в Делауеър в края на декември миналата година, информира Асошиейтед прес, цитирана от БТА. 77-годишният Уилям Стивънсън от Уилмингтън е бил женен за Джил Байдън от 1970 до 1975 г. Съпругата на бившия президент на САЩ Джо Байдън отказа да коментира темата.

Стивънсън остава в затвора, след като не успя да плати гаранция от 500 000 долара след ареста си в понеделник по обвинение в убийство от първа степен. Той е обвинен в убийството на 64-годишната Линда Стивънсън на 28 декември 2025 г.

Полицията е била извикана в дома по сигнал за домашен спор след 23:00 часа и е намерила жена в безсъзнание в хола. Опитите за оказване на първа помощ от медиците обаче са били неуспешни.

Джил Байдън се омъжва за американския сенатор Джо Байдън през 1977 г.

Jill Biden's ex husband has been charged with murdering his wife?! 👀



Bill Stevenson (77), Jill Biden's ex-husband, was arrested YESTERDAY (Feb 2) and charged with first-degree murder of his wife Linda (64). She was found unresponsive in their Delaware home Dec 28 after he… pic.twitter.com/MBwFKohUkM — Krista Monroe (@KristaMonroe) February 3, 2026