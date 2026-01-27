Крахът на идеята: Децата заобикалят забраната за социалните мрежи, родителите им помагат

Австралия стана първата страна в света, която забрани достъпа до социални медии за деца и тийнейджъри. На 10 декември 2025 г. влезе в сила закон, забраняващ платформите за социални медии (TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, X, Reddit и други) за деца под 16 години. Собствениците на социални медии носят отговорност за неспазване на закона. Непредприемането на необходимите мерки за блокиране на достъпа ще доведе до глоби до 49,5 милиона австралийски долара (33 милиона щатски долара). Тези мерки включват деактивиране на акаунти на деца под 16 години и забрана за регистрация на нови потребители под тази възраст.

Забраната за социални мрежи доведе до масово закриване на акаунти в Австралия

Решението

Решението дойде, след като властите поръчаха проучване, което установи, че 96% от децата на възраст от 10 до 15 години в Австралия използват социални медии, а седем от 10 са се сблъсквали с опасно съдържание, включително материали, насърчаващи самоубийство, съобщи BBC News. В момента забраната се отнася за 10 социални мрежи и услуги: Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, Kick и Twitch. Австралийското правителство заяви, че списъкът ще бъде постоянно преразглеждан.

Проверката

Самите социални мрежи ще бъдат задължени да проверяват възрастта на потребителите. Както отбелязва The Guardian, едно от изискванията на австралийския закон е, че посочената дата на раждане на потребителя не може да се използва само като доказателство за възраст. Банкови сметки, документи за самоличност със снимка или селфита могат да се използват за проверка. YouTube планира да определя възрастта „въз основа на датата, предоставена в акаунт в Google, и други фактори“.

Ето какво обещаха компаниите за социални медии:

Детските акаунти в Snapchat ще бъдат спрени за три години или докато собствениците навършат 16 години;

Тийнейджърите ще бъдат автоматично излезли от акаунтите си в YouTube и каналите им вече няма да бъдат видими. Данните за акаунтите ще бъдат запазени, за да могат децата да активират отново каналите си, когато навършат 16 години;

TikTok обяви, че всички акаунти на деца под 16 години ще бъдат деактивирани на 10 декември. Съдържание, публикувано от деца, вече няма да може да се вижда;

Twitch обяви, че децата под 16 години в Австралия няма да могат да създават нови акаунти от 10 декември, но съществуващите акаунти, принадлежащи на тях, няма да бъдат деактивирани до 9 януари;

На 4 декември Meta започна да изтрива акаунти, принадлежащи на деца под 16 години в Instagram и Facebook.

Алтернативи

Още преди новият закон да влезе в сила, потребителите в Австралия започнаха да търсят алтернативни платформи с подобна функционалност, съобщи CNN. Например, приложението за споделяне на снимки Yope съобщи, че наскоро са се регистрирали 100 000 нови австралийски потребители. Сред другите алтернативни платформи е популярно Lemon8, приложение, подобно на TikTok.

Коментари от тийнейджъри

Самите тийнейджъри реагираха на закона по различни начини – някои го критикуват, докато други са спокойни относно забраната.

12-годишната Палома от Сидни, интервюирана от журналисти на BBC, каза, че е „тъжна“ от забраната в социалните медии. Тя казва, че прекарва между 30 минути и два часа на ден в социалните медии. „Разстроена съм, защото съм част от няколко общности в Snapchat и TikTok. Чрез тях създадох добри приятелства с хора в САЩ и Нова Зеландия, споделяме общи интереси като компютърните игри и това ми помага да се чувствам по-свързана със света“, казва тя.

14-годишната Емили от Канбера смята, че забраната за социалните медии е добро решение. Тя вярва, че новият закон ще помогне за предотвратяване на тормоза, с който се сблъскват децата онлайн. Емили обаче призна, че ще прекарва по-малко време със съучениците си, което ще ѝ липсва.

Ема Мейсън, австралийка, чиято 15-годишна дъщеря се самоуби, след като беше тормозена онлайн, подкрепи действията на правителството в разговор с репортери. Тя го вижда като „защита“, а не като „контрол“. „Трябва да имаме правила, дори ако тези правила са нарушени“, каза тя.

17-годишната Мери каза, че забраната на социалните медии за деца и тийнейджъри е „безумен“ двоен стандарт. „Защо на децата е позволено да гледат реклами за хазарт и да влизат в затвора на 10 години, но не могат да използват социални медии на 15? Вместо да забранява социалните медии за всички под 16 години, може би правителството просто трябва да принуди милиардерите да регулират компаниите си за всички възрасти“, каза тя.

13-годишната Изабел каза, че ѝ е отнело по-малко от пет минути, за да заобиколи ограниченията на Snapchat. Момичето получило известие, че акаунтът ѝ ще бъде изтрит, освен ако не докаже, че е над 16 години. Тя твърди, че е използвала снимка на майка си, за да заобиколи проверката на възрастта на приложението.

Родител, коментира пред The ​​Guardian, че новата забрана го е принудила да научи детето си как да заобикаля закона. „Показах ѝ как работят VPN мрежите и други методи за заобикаляне на възрастовите ограничения. Трябваше да създам собствен YouTube акаунт за възрастни и ѝ помогнах да заобиколи възрастовия рейтинг на TikTok и ще продължа да го правя, когато TikTok поиска“, каза източникът пред изданието.

Снимки: iStock