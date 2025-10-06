Новите HUAWEI FreeBuds 7i: TWS слушалки от ново поколение с подобрено шумопотискане и пространствен звук, вече се предлагат в България

На глобалното си събитие Innovative Product Launch в Париж на 19-и септември 2025 г., заедно с новите серии смартчасовници Huawei Watch GT6 и Ultimate 2, Huawei представи и HUAWEI FreeBuds 7i, най-новото си допълнение към i-серията от слушалки тип тапи с True Wireless Stereo (TWS). Те съчетават по-добро динамично шумопотискане, завладяващ пространствен звук, стабилни и ясни разговори, и традиционния за компанията стил и класа в дизайна. От днес те се предлагат и на българския пазар от Yettel, Vivacom, Технополис, Зора и партньорите на дистрибутора Polycomp на препоръчителна цена от 199 лв. През октомври ще бъдат налични и в А1.

Най-новото поколение слушалки с технологията True Wireless Stereo (TWS) – HUAWEI FreeBuds 7i, идват с авангардна технология за още по-ясно и завладяващо изживяване при слушане. HUAWEI FreeBuds 7i са създадени да откликнат на всички нужди на съвременния потребител през целия ден – вкъщи, на път към училище или офиса, в и извън него.

Слушалките се предлагат в три цвята: Pink, White и Black. Те са внимателно изработени със заоблени извивки, за да стоят сигурно и удобно в ухото. Стилната форма и висококачествените характеристики ги правят идеални, особено за млади потребители, които ценят възможността да работят и да пътуват, потопени в собственото си пространство.

Потопете се в личното си тихо убежище с върховен звук и разговори без разсейване

HUAWEI FreeBuds 7i са предназначени за потребители, които копнеят да избягат от суматохата на забързания си живот благодарение на технологията Intelligent Dynamic ANC 4.0, която поддържа адаптивно шумопотискане от второ ниво[1]. Слушалките са оборудвани с ултраголям вентилационен отвор, който абсорбира и елиминира звуковите вълни от шума. Те се предлагат с четири размера накрайници за уши, за да гарантират, че всеки потребител може да се наслади на оптимално шумопотискане и комфорт при носене[2].

Най-новата версия на слушалките от i-серията с технологията True Wireless Stereo (TWS) има инерционен измервателен модул (Inertial Measurement Unit), поддържащ неограничен пространствен звук, който не зависи от източника на съдържание или устройството, за да могат потребителите да се потопят в разнообразие от съдържание: музика, видеоклипове и други. HUAWEI FreeBuds 7i също така разполагат с 11-милиметров четиримагнитен динамичен говорител и притежават сертификат Hi-Res, удостоверяващ качеството на богатия, многопластов звук, който генерират.

HUAWEI FreeBuds 7i са оборудвани с микрофон с костна проводимост, който работи в тандем с три други високопроизводителни акустични микрофона, както и с алгоритъм за шумопотискане по време на разговори с изкуствен интелект. Това гарантира, че разговорите остават ясни, дори на шумни места с до 90 dB околен шум, като например метро или автомобил[3]. Слушалките могат да се управляват и с движения на главата, което позволява на потребителите да кимнат или поклатят глава, за да приемат или отхвърлят входящи обаждания без нужда да използват ръцете си.

Наличност и цени

Huawei FreeBuds 7i се предлагат вече на българския пазар от Yettel, Vivacom, Технополис, Зора и партньорите на дистрибутора Polycomp на препоръчителна цена от 199 лв/ 101,75 EURO. През октомври ще бъдат налични и в А1. Предлагат се в черно, бяло и розово.

Повече информация за Huawei FreeBuds 7i ще откриете на: https://consumer.huawei.com/bg/headphones/freebuds7i/.

[1] Данните са от лабораториите на Huawei. Действителната производителност може да варира.

[2] Данните са от лабораториите на Huawei. Действителната производителност може да варира в зависимост от слушателя. Накрайниците за уши за HUAWEI FreeBuds 7i се предлагат в четири размера. Изберете размера, който най-добре пасва на ушите ви, за да осигурите оптимално шумопотискане. Можете да направите тест за прилягане на накрайниците, след като поставите слушалките в ушите си, за да проверите дали ги носите по правилния начин.

[3] Гласът ви се разпознава в шумна среда, за да се гарантира ясно качество на звука. Функцията ще се активира автоматично, когато бъдат засечени промени в околния шум. Не са необходими ръчни настройки. Действителното изживяване при разговор може да варира в зависимост от навиците на употреба, факторите на околната среда и възможностите на приложението.