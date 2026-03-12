Кристин Илиева 8 години след тежката катастрофа: Продължавам да се боря с травмата

Изминаха 8 години, откакто манекенката Кристин Илиева пострада сериозно в зверска катастрофа, като тя призна в емоционален пост във Facebook, че все още се бори с травмата, която е преобърнала живота ѝ.

Какво сподели Кристин за ужаса, който все още преживява

"12.03 е моят ден. Моят ден, в който аз оцелях. Деня, в който живота ми се преобърна завинаги.

Истината е, че все още продължавам да се боря с травмата, която ми беше нанесена на този ден и след това. Продължавам да търся решение за моето възстановяване.

8 години. Търся вината в себе си. Защо? Защо ми е толкова трудно? Защо имам тези изпитания? Какво толкова съм направила?

Но не се предавам!

Понякога се, но за кратко. На моменти нямам сила, на моменти не мога повече. Пълни глупости.

Благодарна съм за всеки един ден от живота ми независимо, колко ми е трудно.

Друга истина…не знам как съм толкова позитивен човек, как съм толкова усмихната и от най-трагичната ситуация ще изкарам позитив. Благодаря на вътрешната си сила. Благодаря на семейството ми. Благодаря на приятелите ми. Благодаря на себе си за това, колко силен дух имам. Благодаря на Бог, че ми даде възможност да продължа напред.

И за всеки един човек, преминавайки през труден период, НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ. Не спирай да мечтаеш, да се усмихваш, да обичаш, да живееш, да бъдеш благодарен!

Обичам и обичам себе си със всеки един белег, защото това съм АЗ."

Тежката катастрофа

Припомняме, че на 12 март 2018 Кристин Илиева пострада сериозно след катастрофа с кола, шофирана от певицата Дивна. Изпълнителката е карала с превишена скорост – 98 км/ч при максимално разрешени 60 км в района на село Българене. Тя е изпреварила неправомерно автомобил, като е навлязла в лявото платно въпреки указанията на маркировката, че подобни маневри не са разрешени. За зла участ, колата ѝ е попаднала в дупка на пътя, вследствие на което Дивна е загубила контрол върху возилото, като затова е спомогнала и мократа пътна настилка. Колата ѝ се е преобърнала и се е забила в канавката край пътя. От свирепия удар предницата на автомобила се е врязала в крайниците на спътничката ѝ Кристин Илиева, която се е возила без предпазен колан, гласи доклада от произшествието.

Година и два месеца след тежкия инцидент Дивна организира благотворителен концерт с цел събиране на средства за Кристин. Тогава те разказаха в студиото на COOL..T по bTV, че първата им среща след катастрофата е била месец след това. "Имаше моменти, в които тя имаше повече нужда от мен, отколкото аз имах нужда от нея. Това заздрави нашите отношения", сподели Кристин в ефир. "Тя беше камъка, скалата, която ми каза: Диване, няма да те оставя, всичко ще бъде наред”, допълни Дивна.

Миналата година Кристин отново използва социалните мрежи, за да си спомни този трагичен ден, в който за малко не изгуби живота си.

"За скромните 7 години и 44-те операции, от които 43 с пълна упойка, тази катастрофа ме промени изключително много. Към по-добро. Което ми коства ежедневна работа, която не е лесна. С много изчетена литература, работа с психолог, аз правя крачки напред и нагоре, защото се обичам такава, каквато съм. Със всичките си белези, които са безброй. Които са само отвън, а вътре? А вътре в мен е още по-тежко."