Топ 5 трикове с микрофибърна кърпа, с които събира два пъти повече прах

Микрофибърната кърпа е един от най-полезните помощници при почистване у дома, но много хора я използват неправилно и така губят половината от ефекта ѝ. С няколко малки трика обаче тя може да събира значително повече прах и да оставя повърхностите наистина чисти. Кои са лесните навици, които правят микрофибърната кърпа толкова ефективна?

Каква е разликата между почистване на плот с гъба и с микрофибърна кърпа

Ползите на микрофибърната кърпа

Микрофибърната кърпа е много по-ефективна от обикновените кърпи за почистване и причината е в начина, по който са направени влакната ѝ. Те са изключително фини и образуват множество малки пространства, в които прахът се задържа. Когато избърсвате повърхност, микрофибърът не просто избутва праха, а го улавя и задържа между влакната.

Никога не използвайте кърпички за почистване на тези повърхности

Това е голямата разлика спрямо памучните кърпи, които често само разместват праха от едно място на друго. Още едно предимство е лекото статично електричество, което се получава при триене. То привлича праховите частици и помага на кърпата да ги задържи. Затова микрофибърът е особено подходящ за мебели, рафтове, телевизори, компютри и всякакви гладки повърхности у дома.

Навлажнете леко кърпата преди почистване

Една от най-честите грешки е микрофибърната кърпа да се използва напълно суха. Тя пак ще събира прах, но ефектът няма да бъде максимален. Когато я навлажните леко, влакната се „отварят“ и започват да задържат още повече прахови частици. Важно е обаче да не прекалявате с водата. Ако кърпата е твърде мокра, тя ще започне да размазва праха и може да оставя следи по мебелите. Най-добре е да я намокрите под течаща вода и след това добре да я изстискате. Тя трябва да остане само леко влажна на допир. Така почистването става много по-ефективно и прахът се задържа във влакната, вместо да се връща обратно върху повърхностите. Този малък навик често прави огромна разлика, особено когато почиствате по-големи мебели, шкафове или рафтове, където прахът се натрупва по-бързо.

Защо микрофибърът е толкова добър?

Сгънете кърпата, за по-ефективно почистване

Много хора използват микрофибърната кърпа напълно разгъната, но това всъщност не е най-практичният начин. По-добре е да я сгънете на четири части. Така получавате няколко чисти страни, които може да използвате една след друга. Когато едната страна се напълни с прах, просто обръщате кърпата и продължавате с чистата част.

По този начин една кърпа може да ви свърши много повече работа и няма да разнасяте събрания прах обратно върху мебелите. Сгънатата кърпа също така се държи по-удобно в ръката и позволява по-равномерно почистване на повърхността. Това е особено полезно при по-големи площи като шкафове, маси или рафтове. Така почистването става по-подредено и по-ефективно, без да се налага постоянно да търсите нова кърпа.

8 неща, които никога не трябва да почиствате с хартиена кърпа

Почиствайте с бавни движения

Друг важен трик е начинът, по който движите кърпата. Много хора бързат и минават мебелите с бързи движения, мислейки, че така ще приключат по-бързо. В действителност това често само раздвижва праха във въздуха и част от него се връща обратно върху повърхността. По-добър резултат се получава, когато почиствате спокойно и с по-бавни движения. Така влакната на микрофибъра имат време да уловят праха и да го задържат. Това е особено важно при фини повърхности като телевизори, компютърни екрани или лакирани мебели, където прахът се забелязва много по-лесно. Бавните движения също така помагат да не пропускате малки зони, където прахът остава.

Перете кърпата правилно, за да запази ефекта си

Микрофибърната кърпа може да служи дълго време, но само ако се поддържа правилно. Най-честата грешка е използването на омекотител при пране. Той покрива влакната с тънък слой и намалява способността им да задържат прах. Най-добре е кърпата да се пере само с малко количество препарат и в по-хладка вода.

Напръскайте мебелите с това и няма да се налага да бършете прах

Добре е също да не се пере заедно с памучни кърпи или дрехи, защото микрофибърът лесно събира власинки от тях. Ако следвате тези правила, кърпата ще запази структурата си и ще остане ефективна много по-дълго. Така една качествена микрофибърна кърпа може да се използва многократно и да продължи да събира прах почти толкова добре, колкото в началото.

7 неща у дома, които трябва да чистите всеки ден

С тези прости навици ще събирате значително повече прах и ще поддържате дома си по-чист. Понякога именно малките трикове правят почистването много по-лесно и ефективно.