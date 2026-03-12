В началото на сезона: Как да почистите ягодите, едни от най-мръсните плодове

Ягодите са едни от най-податливите на вредители и болести култури, поради което е изключително важно да ги измиете и почистите правилно, преди да ги използвате в десерт, закуска или смути. Те обикновено съдържат замърсители, като остатъци от пестициди, мръсотия, почва и малки насекоми, които се събират върху плодовете по време на отглеждането, прибирането на реколтата и транспортирането до магазина. Независимо дали ягодите са конвенционални или органични, немитите плодове могат да причинят хранителни заболявания, да изложат тялото ви на химикали и обикновено се развалят по-бързо. Разговаряхме с двама кулинарни експерти, които споделят по-долу как да миете ягодите по правилния начин, за да си осигурите безопасно, здравословно и вкусно лакомство.

Защо трябва да почиствате ягодите?

Ягодите се считат за едни от най-замърсените плодове, които можете да купите, дори и да изглеждат чисти в магазина. Поради тази причина купувайте органични ягоди, когато е възможно, но все пак това не значи, че те са по-малко мръсни, казва Нейтън Лион, готвач, автор на готварски книги и водещ на „A Lyon in the Kitchen“ по Discovery Health.

Често ягодите се продават в перфорирани опаковки, които позволяват циркулация на въздуха, което е чудесно за запазване на свежестта им, казва Ан Зиата, готвач и учител по готварство в Института за кулинарно образование. Опаковката обаче излага плодовете на кръстосано замърсяване по време на пътуването им от фермата до магазина и до вашата кухня, така че е важно да измиете ягодите, преди да ги консумирате.

Как да почистите ягоди с вода

Измиването на ягодите е лесно. Като цяло, бързо изплакване със студена вода е достатъчно за почистване на ягодите. Просто поставете ягодите в гевгир, след което го задръжте под студена течаща вода, за да изплакнете плодовете. Това ще премахне остатъците от пръст и насекоми, но бактериите и пестиците все още са там.

Как да почистите ягоди с оцет

Използването на дестилиран бял оцет се счита за най-добрия начин за дълбоко почистване на ягоди. Оцетът може да помогне за премахване на спорите на мухъл, като потенциално ги запази свежи по-дълго. Някои обаче казват, че оцетът вреди на ягодите и може да повлияе на вкуса им, но можете да експериментирате, за да видите дали предпочитате този метод на почистване.

В голяма купа пригответе смес от вода и дестилиран бял оцет в съотношение 3 към 1.

Поставете ягодите в гевгир, след което потопете гевгира в купата.

Накиснете ягодите за около минута, като ги разбърквате леко.

Изплакнете плодовете за 30 секунди под студена вода, за да отстраните оцета.

Как да почистите ягоди със сода бикарбонат

Друг вариант за дълбоко почистване на ягоди е да ги измиете със сода бикарбонат, казва Зиата. Ето как:

Пригответе голяма купа със студена вода с 1 чаена лъжичка сода бикарбонат на всеки 4 чаши вода.

Добавете ягодите.

Оставете да престоят пет минути.

Поставете ягодите в гевгир и изплакнете под студена вода за 30 секунди.

Как да изсушите ягоди след почистване

Изсушете ягодите след почистване, като ги поставите върху чиста кухненска кърпа за няколко минути. Това помага за намаляване на влагата, предотвратява преждевременното разваляне и предпазва от излишна вода – доста полезно за всички рецепти, за които може да използвате ягодите.

Съвети за почистване на ягоди

Измийте ръцете си: Преди да боравите с ягоди, измийте ръцете си със сапун и вода за поне 20 секунди, за да намалите риска от кръстосано замърсяване по време на почистването на плодовете.

Мийте ги преди употреба: Избягвайте да почиствате ягодите, преди да ги съхранявате в хладилник. Вместо това изчакайте, докато сте готови да ги използвате. Без значение колко добре изсушите плодовете след измиване, вероятно ще има известна излишна влага на повърхността. Излишната влага насърчава растежа на мухъл и ускорява развалянето, като в крайна сметка съкращава срока им на годност.

Пропуснете сапуна: Избягвайте използването на сапун върху плодове, включително ягоди. Сапунът излага ягодите на замърсители, което потенциално ги прави опасни за консумация.

Сушете правилно: Използвайте чиста кърпа, когато сушите ягодите след измиване. Мръсните кърпи отново внасят мръсотия и микроби.