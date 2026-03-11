Спорт:

Кибер-кентаври: Екзоскелет улеснява носенето на тежести (ВИДЕО)

11 март 2026
Кибер-кентаврите са тук. Китайски инженери представиха екзоскелет, който се прикрепя към кръста и бедрата, за да помага за носенето на тежки раници. Устройството може да поеме 30–50% от товара, помагайки с до 15–30 кг тегло. Човекът ходи нормално и се придвижва, докато роботът зад него го бута напред и облекчава напрежението върху гърба и краката, особено по време на изкачвания или дълги преходи.

Системата може да бъде полезна за туристи, спасители и военни.

Виолета Иванова
