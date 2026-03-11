Кибер-кентаври: Екзоскелет улеснява носенето на тежести (ВИДЕО)

Кибер-кентаврите са тук. Китайски инженери представиха екзоскелет, който се прикрепя към кръста и бедрата, за да помага за носенето на тежки раници. Устройството може да поеме 30–50% от товара, помагайки с до 15–30 кг тегло. Човекът ходи нормално и се придвижва, докато роботът зад него го бута напред и облекчава напрежението върху гърба и краката, особено по време на изкачвания или дълги преходи.
Системата може да бъде полезна за туристи, спасители и военни.
Cyber-centaurs are here: Chinese engineers unveil a clip-on “robot butt”— NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2026
Chinese engineers have presented an exoskeleton that attaches to the waist and hips to help carry heavy backpacks. The device can take on 30–50% of the load, assisting with up to 15–30 kg of weight.
