Yettel предлага 50 модела разопаковани устройства на изгодни цени само онлайн

До края на месец март Yettel предлага специална аутлет селекция от 50 модела разопаковани устройства на значително по-достъпни цени. Офертата е налична само в електронния магазин на оператора, като поръчките могат да се направят и директно през приложението Yettel. Устройствата могат да бъдат закупени както с еднократно плащане, така и на лизинг, а при смартфоните предложението е валидно при комбиниране с мобилни планове Total и Total Unlimited. Кампанията е активна в периода от 11 до 31 март 2026 г. или до изчерпване на количествата.

При закупуване на смартфон от кампанията, клиентите получават и до 100 евро / 195.58 лв. в допълнителни услуги* със „Смартфон вселена“ – пакет от услуги, от който може да се възползват при закупуване на устройство от мрежата на Yettel. Той включва 3 години гаранция вместо стандартните 2 и безплатна първа вноска при сключване на застраховка за устройството. Също така, клиентите могат да направят дистанционна диагностика на състоянието на смартфона си, както и да върнат стар апарат за рециклиране в замяна на отстъпка за нов. Yettel разполага и със собствен сервиз, с възможност за предоставяне на заместващо устройство, а в приложението Yettel може да се следи актуалният статус на ремонта.

Освен смартфони, специалната мартенска селекция включва още смартчасовници, безжични слушалки и смарткантари. Ето и някои от най-атрактивните модели:

iPhone 14 512 GB е създаден за потребители, които търсят надеждна производителност, качествен дисплей и усъвършенствани възможности за снимане в елегантен и компактен дизайн. Моделът разполага с 6,1-инчов Super Retina XDR OLED дисплей, който поддържа HDR10 и Dolby Vision, както и защита Ceramic Shield за повече устойчивост. Задвижва се от чипа Apple A15 Bionic, който осигурява бърза и плавна работа при приложения, игри и мултитаскинг. Камера системата включва двойна конфигурация с 12 MP основна камера с оптична стабилизация чрез sensor-shift технология и 12 MP ултраширока камера с 120° зрително поле, като позволява запис на 4K видео до 60 fps и Dolby Vision HDR. Предната 12 MP камера с автофокус и TrueDepth сензори предлага качествени селфита и поддръжка на Face ID.

Xiaomi 14 Ultra 5G 512 GB е флагмански смартфон, ориентиран силно към мобилната фотография. Той разполага с 6,73-инчов AMOLED дисплей с резолюция 3200×1440 пиксела и адаптивна честота до 120 Hz, както и мощния процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, комбиниран с 16 GB RAM. Най-силният му акцент е камера системата, разработена съвместно с Leica, която включва четири 50 MP сензора - основен с голям 1-инчов тип сензор и променлива бленда, ултраширока камера и два телефото обектива с различни нива на оптично увеличение. Устройството предлага батерия с капацитет 5000 mAh, много бързо 90W жично и 80W безжично зареждане, IP68 защита и възможност за използване на специален Photography Kit, който превръща телефона в компактна камера с физически бутон за снимане.

Motorola Edge 50 Ultra 5G 1 TB също е премиум смартфон, оборудван с процесора Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, разполага с 16 GB RAM и 1 TB бърза UFS 4.0 памет. Устройството е с 6,7-инчов Super HD дисплей с резолюция 2712×1220 пиксела, защитен с Gorilla Glass Victus, както и корпус от алуминий с гръб от веган кожа или естествено дърво. Камера системата включва 50 MP основен сензор с оптична стабилизация и 50 MP предна камера, като моделът е първият смартфон с Pantone Validated камера и дисплей, гарантиращи реалистично възпроизвеждане на цветовете и тоновете на кожата. Смартфонът разполага с 4500 mAh батерия с 125W TurboPower бързо зареждане, IP68 защита и стерео високоговорители с Dolby Atmos.

HUAWEI WATCH FIT 3 е лек и елегантен смартчасовник с ултратънък корпус от алуминиева сплав, 1,82-инчов AMOLED дисплей с яркост до 1500 нита и тегло от едва 26 грама без каишката. Моделът предлага до 10 дни живот на батерията, вградена GPS система, Bluetooth разговори, 100+ спортни режима и цялостно проследяване на активност, калории, сън, пулс и SpO2. Часовникът е водоустойчив до 5 ATM, работи с Android и iOS и е подходящ за хора, които искат едновременно стилен аксесоар и удобен фитнес помощник.

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 е интелигентен кантар, предназначен не само за измерване на теглото, но и за подробен анализ на физическото състояние на организма. Устройството използва високопрецизни G-сензори, които измерват теглото с точност до 50 грама, както и BIA технология за анализ на телесния състав. Благодарение на нея кантарът може да отчита до 13 различни показателя, включително индекс на телесната маса (BMI), процент телесни мазнини, мускулна маса, ниво на вода в тялото, костна маса и базов метаболизъм. Кантарът поддържа разпознаване на множество потребители и предлага допълнителни функции като тест за баланс на тялото, което помага за оценка на координацията и физическата стабилност.

*Посочените до 100 евро / 195.58 лв. в услуги от „Смартфон вселена“ са сформирани от сбора на стойността на безплатната трета година гаранция предлагана за смартфони и изчислена в рамките на проучване, проведено от „Кантар България“ по задание на „Йеттел България“, в периода 30.01.2026 - 06.02.2026 г. за смартфони на стойност над 1000 евро / 1955.83 с ДДС, и стойността на един безплатен месечен абонамент за застраховка „Смартфон протект +“ за смартфони на стойност над 1,790.01 евро / 3500.96 лв. с ДДС.