Шоколад, "роден" в лаборатория, залива пазара до месеци

Белгийският производител на съставки Puratos и калифорнийският стартъп California Cultured обявиха партньорство за разработване на търговски "жизнеспособен" шоколад, произведен от какао, отгледано в лаборатория, до края на 2026 г., съобщава кореспондентът на информационната агенция "Qazinform", цитирайки Futurism. Целта на компаниите е да отглеждат какао директно от растителни клетки, вместо да събират зърна от дървета. Процесът започва с вземане на проби от какаови растения, известни с вкуса и аромата си. След това учените отглеждат клетките в резервоари с хранителни вещества, докато се събере достатъчно количество материал за производството на шоколад.

Според California Cultured, за да произведат клетките, изследователите ги поставят в хранителна среда, съдържаща минерали, въглехидрати и естествени растителни сигнални съединения. Клетките растат и се размножават в контролирани резервоари, докато бъдат събрани.

Според компанията процесът може да отнеме дни, а не месеци, необходими за отглеждане и събиране на традиционното какао. Въпреки това, разширяването на технологията остава предизвикателство. Изграждането на пълна индустриална производствена система може да отнеме най-малко 6 месеца, а в някои случаи до 3 години.

Ще се хареса ли на потребителите?

Какаото, отгледано в лаборатория, може да се хареса и на потребителите, които са изразили загриженост относно добавките и замърсителите, които понякога се срещат в търговския шоколад, включително вещества като титанов диоксид и тежки метали като кадмий и олово.

Преди да достигне до рафтовете в магазините, продуктът трябва да преодолее няколко препятствия. California Cultured търси одобрение от Американската агенция по храните и лекарствата от 2024 г. Всеки нов продукт трябва да получи статут GRAS, което означава, че е общопризнат като безопасен за консумация.

Цената е друго препятствие. Към 2025 г. шоколадът, произведен от култивирано какао, все още струва значително повече от традиционния шоколад, тъй като производството му остава ограничено, според блога за хранителната индустрия "Forward Fooding".

Ако технологията стане търговски успешна, това може да има сериозни последствия за световния пазар на шоколад, оценен на около 123 милиарда долара и до голяма степен зависим от малките фермери в глобалния Юг. Въпреки това, възходът на какаото, отгледано в лаборатория, може да повдигне и нови въпроси относно прехраната на фермерите, които в момента зависят от производството на какао, пише "Qazinform".