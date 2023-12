Белгийска община лиши Жерар Депардийо от званието "почетен гражданин"

74-годишният Депардийо е обвинен в изнасилване през 2020 г., а освен това е бил обвиняван в 13 случая на сексуален тормоз или посегателство.

Белгийската община Естаимпуис обяви, че отнема титлата, дадена на Депардийо, когато той е живял там през 2013 г. Местните власти заявиха, че коментарите на актьора, излъчени по телевизията, "противоречат на ценностите, насърчавани от община Естаимпуис". Решението на Белгия идва ден след като френският министър на културата осъди поведението на Депардийо. Рима Абдул Малак заяви, че започва "дисциплинарна процедура", за да се реши дали да му бъде отнето най-високото отличие на страната - Орденът на Почетния легион

По-рано през миналата седмица пък канадската провинция Квебек отстрани Депардийо от Националния си орден.

Скандалният документален филм

Документалният филм "The Fall of the Ogre", излъчен по френската обществена телевизия на 7 декември, показа клипове на актьора по време на пътуване до Северна Корея през 2018 г. Той многократно прави явни сексуални коментари в присъствието на преводачка, като сексуализира малко момиче, яздещо кон.

Адвокатите на актьора разкритикуваха документалния филм в изявление, като заявиха, че това е "спорна и съмнителна програма, която излъчва монтаж на изображения, заснети в интимната и личната сфера", пише БГНЕС.

