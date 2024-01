Джоди Фостър нарече поколение Z досадни и неграмотни

В интервю за Guardian актрисата призна, че ѝ е било трудно да разбере отношението към работата, с което се е сблъскала. „Наистина са досадни, особено на работното място“, пошегува се Фостър. „Те са като: „Не, днес не го усещам, ще дойда в 10.30 сутринта.“ Или в имейли им казвам: всичко това е граматически неправилно, не си ли проверихте правописа? И те: „Защо да го правя, това не е ли вид ограничение?“

След като е снимала филми повече от пет десетилетия, тя казва, че да помага на млади актриси да се ориентират в дълбоките води, в които тя вече е плувала, е важно за нея. Според Фостър, младите хора в индустрията "трябва да се научат как да се отпуснат, как да не мислят за това толкова много, как да измислят нещо, което да е тяхно. Мога да им помогна да го открият, което всъщност е много по-забавно от това да си главният герой на историята, което носи такава тежест.“

В интервюто тя разкри, че е положила специални усилия да се свърже с Бела Рамзи, 20-годишната актриса, която също спада към поколение Z. Рамзи участва в The Last of Us и играе ролята на младата благородничка Лиана Мормонт в "Игра на тронове". Те се срещат на празника на списание Elle Women в Холивуд през ноември. „Свързах се с Бела, защото никога не се бяхме срещали, и казах: „Искам да ме представиш на това нещо“, което е прекрасно събитие за актьори, но също така е и за мода. Което означава, че е определящо кой ни представлява".

Джоди Фостър вероятно има правото да коментира по този начин, тъй като получава първата си номинация за "Оскар" едва на 14-годишна възраст за поддържащата си роля във филма "Шофьор на такси". По-късно печели "Оскар" за най-добра актриса във филмите "Обвинената" и "Мълчанието на агнетата".