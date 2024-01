Доли Партън сбъдна мечтата на свой фен, болен от рак (ВИДЕО)

Ле Гранд или Ел Джи, както го наричат близките му, е болен от рак на дебелото черво в четвърти стадий и казва, че разговорът с кънтри звездата е била в списъка му с неща, които трябва да направи в малкото му оставащо време на тази земя.

Доли Партън, която е известна с благотворителните си акции и доброто си сърце, е направила изключително мил жест към Голд като му се е обадила по телефона и по време на обаждането му е изпяла няколко строфи. "Не мога да повярвам, една от мечтите ми се сбъдна!", сподели болният Голд, чиято съпруга запечата завинаги на видео ценния момент, пише Fakti.

'And I will always love LG' 🎶 Dolly Parton fulfilled a dying man's bucket list wish to meet her when she called him on Dec 22 and sang a rendition of her hit 'I Will Always Love You,' personalizing the lyrics for him pic.twitter.com/PR9kffs7gX