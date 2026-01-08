Истина за Брадли Купър: Актьорът отговори на слуховете за естетически корекции

Брадли Купър знае, че хората говорят за него. 51-годишният актьор и режисьор тактично реагира на слуховете, че е претърпял пластична операция, по време на разговор с Джейсън Бейтман, Шон Хейс и Уил Арнет в епизода от 5 януари на подкаста на тримата - "SmartLess". Разговорът започна с въпрос към Арнет, който беше помолен да назове нещо за Купър, което може да не е широко известно. Арнет играе в последния филм на Купър "Is This Thing On?", а двамата също така са съавтори на сценария заедно с Джон Бишъп.

"Казах: "Е, има много такива", спомни си Арнет. "И после щях да кажа, защото продължаваме да го четем… всички мислят, че Брадли е правил пластична операция. Всеки го казва. И си мисля, че хората не знаят, че той не е".

Bradley Cooper discussed the rumors that he's undergone plastic surgery during a conversation with 'SmartLess' hosts Will Arnett, Jason Bateman, and Sean Hayes: 'You look good!' https://t.co/ccHI3qYZzD — Entertainment Weekly (@EW) January 7, 2026

След това Купър се включи с коментар за опита си с фенове, които го коментират за външния му вид. "Някои хора дойдоха при мен през последните няколко седмици. Казаха ми:"‘О, изглеждаш добре!", сподели актьорът.

Арнет добави, че се е ядосал, когато "хората постоянно казват това" и критикуват външния вид на друг човек. "Толкова е смешно. Всеки мисли, че знае всичко", каза той. "Знаете, четат се тези глупости".

От своя страна Купър не направи допълнителни коментари относно слуховете, преди водещите на подкаста да продължат със стандартната си програма и следващия гост.

През последните няколко месеца някои потребители в социалните мрежи спекулират и създават видеа за режисьора на "A Star Is Born", анализирайки чертите му и изказвайки теории за процедурите, които смятат, че е претърпял.

Bradley Cooper set the record straight on whether or not he has gone under the knife. https://t.co/jBnDwHREl7 — Us Weekly (@usweekly) January 7, 2026

Драматичните трансформации

Въпреки че Купър не сподели своята грижа за красотата или рутината за кожа в подкаста, той е бил откровен в миналото относно драматичните си трансформации за различни роли. За филма "American Sniper" той тренирал два пъти на ден и натрупал 18 кг, а за ролята на Ленард Бърнстейн във филма "Maestro" прекарвал до пет часа в гримьорната, докато му се поставят протези.

За ролята си на легендарния композитор Купър обясни: "Всичко е въпрос на баланс, и знаете, устните ми нямат нищо общо с тези на Лени, както и брадичката ми. Трябваше просто да го направим, иначе нямаше да повярвам, че е човек."

Напоследък Купър е зает с промотирането на последната си драма, в която участват Арнет и Лора Дърн. Филмът разказва за двойка, Алекс и Тес, които са на ръба на развода. В средата на своя, изглежда, средно-жизнен криза, Алекс започва да се занимава със стендъп комедия.

Източници: "E!News" и "Today".