Спорт:

"Битка след битка" разбива рекорди: Седем номинации за Актьорските награди на САЩ

08 януари 2026, 11:32 часа 179 прочитания 0 коментара
"Битка след битка" разбива рекорди: Седем номинации за Актьорските награди на САЩ

Лентата „Битка след битка“ доминираше номинациите за Актьорските награди на САЩ (SAG Awards) в сряда вечер, като революционната сага на режисьора Пол Томас Андерсън получи рекордните седем номинации, предаде Асошиейтед прес. Припомняме, че по-рано Черната комедия с елементи на екшън трилър беше обявена за най-добър филм на наградите "Изборът на критиците". 

В 31-годишната история на наградите за актьори, известни преди като Наградите на Гилдията на екранните актьори, нито един филм не е получил повече от пет номинации. Освен номинацията за най-престижното отличие на гилдията – за най-добър актьорски състав - „Битка след битка“ получи и индивидуални номинации за Леонардо ди Каприо, Чейс Инфинити, Теяна Тейлър, Шон Пен, Бенисио дел Торо, както и за каскадьорския екип на филма.

Четирите други номинирани ленти за най-добър актьорски състав са: „Грешници“, „Хамнет“, „Върховният Марти“ и „Франкенщайн“.

За наградите

В исторически план наградите за актьор са едни от най-силните показатели за „Оскар“, като само четири филма през последните три десетилетия са завоювали отличието, без преди това да са били номинирани от актьорската гилдия. Актьорите съставляват най-големия клон на Американската академия за кинематография и наука, която присъжда „Оскар“, и в миналото отделните номинирани за Гилдията на екранните актьори са се припокривали с номинираните за „Оскар“ в приблизително четири от пет случая, допълва още АП, цитирани от БТА.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Леонардо ди Каприо Битка след битка SAG Awards
Още от Кино
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес