Явор Божанков остана зад борда, но разделят ли се ПП-ДБ: Отговорът от Божидар Божанов

"Аз не мисля, че беше трудно да се разберем за листите с "Продължаваме промяната". Чак такава драма не мисля, че хората могат да си представят. По отношение на мен в политиката няма значение на кое място си в листата, а колко работа вършиш и как хората го оценяват". Това заяви съпредседателят на "Да, България" и народен представител от ПП-ДБ Божидар Божанов пред БНТ по казуса с Явор Божанков. Още: "За силна България в силна Европа": ПП-ДБ се регистрираха в ЦИК (ВИДЕО)

Разбират ли се ПП-ДБ?

Снимка: БГНЕС

Той посочи, че ДБ са изразявали позиция, че Божанков е полезен в Народното събрание, че има добри ораторски качества и е добър юрист, но тук не става въпрос за здрав разум, защото никой не е по-важен от избирателите.

"Твърдите партийни ядра искат партиите да са сами на предсрочните парламентарни избори, но нашата роля е да разширяваме и да обединяваме. ПП-ДБ е едно обединение, което се базира на ценности. Можем да спорим кой да е председател на парламента, кой да е водач на листи, но това, за което не спорим са основните цели, които искаме да постигнем", каза Божанов, като намекна, че ПП-ДБ няма да се разделят на предсрочните парламентарни избори, които ще се проведат на 19 април.

Той смята, че ДБ и ПП ще се разберат за общ кандидат за президент за президентските избори, които ще се проведат през есента на 2026 година. "Твърде рано е да говорим все още за обща кандидатура. На този етап обсъждаме само парламентарните избори, следващите поред избори ще са президентските избори", уточни Божанов, като отказа да назове дали кандидат за президенти биха могли да бъдат или служебният премиер Андрей Гюров, или кметът на Варна Благомир Коцев.

Божидар Божанов увери, че служебното правителство не е на ПП-ДБ, а на Андрей Гюров. На шега Божанов каза, че ако толкова пришиват правителството на Гюров на ПП-ДБ, тогава да си препишат и неговите успехи, каза още той.

