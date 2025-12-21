Напълно преобразен: Хю Джакман е неузнаваем в ролята на Робин Худ (СНИМКИ)

Пригответе се да видите Хю Джакман по начин, по който не сте го виждали досега - бяха публикувани първите кадри от предстоящия филм на A24 "The Death of Robin Hood" ("Смъртта на Робин Худ"), а звездата от "The Greatest Showman" е буквално неузнаваем в ролята на легендарния разбойник.

На снимката, разпространена от A24 на 16 декември, 57-годишният актьор трудно може да бъде разпознат — с дълга, къдрава посивяла коса и също толкова груба сива брада. Единственото, което Джакман е запазил, е внушителното си телосложение, облечено в черни и сиви кожени дрехи, които го предпазват от студа и дъждовете в суровия пейзаж на Северна Ирландия, където е сниман филмът.

Дали версията на Джакман за Робин Худ ще следва класическия образ на героя, който „взема от богатите и дава на бедните“, сценаристът и режисьор Майкъл Сарноски засега пази в тайна. Сюжетът на филма, чиято премиера е планирана за 2026 година, остава строго засекретен.

Поглед към трансформацията

Все пак Сарноски загатна пред Entertainment Weekly в интервю, публикувано на 16 декември, че зрителите ще видят и добре познатата физика на Джакман:

„Ще видите и част от неговата мускулеста фигура“, каза режисьорът, намигвайки към емблематичния образ на актьора като Върколака.

Самият Джакман призна, че е впечатлен от новия прочит на персонажа.

„Това, което обичам най-много във визията на Майк за Робин Худ, е, че сценарият носи сила и изследва как властта може да бъде използвана както за добро, така и за зло“, обясни звездата от Song Sung Blue. „В нашата история Робин Худ е истински човек — с всички белези, болка, съжаление и, да, с любов. Историята на Майк има тежест. За мен тя е красива и дълбоко човешка“.

И Джакман не е единственият актьор с по-суров външен вид. Бил Скарсгард заменя гладко избръснатото си лице с гъста брада и късо подстригана коса, за да се превъплъти в Малкия Джон. Джоди Комер пък се появява в самостоятелен кадър, застанала на фона на ирландските планини и облечена изцяло в син ансамбъл.

През март Джакман приключи снимките на филма и отбеляза края на проекта с поглед зад кулисите и трансформацията си извън образа.

„Има дълбочина, другарство и дух в целия актьорски състав и екип на „Смъртта на Робин Худ“, написа той в Instagram на 25 март, придружавайки публикацията с видео, в което гримьорите свалят сложния грим и перуки. „Благодаря за това невероятно преживяване. За мен беше чест и привилегия. Благодаря ти, Ирландия! Твоята красота няма граници“.

Източник: БГНЕС

