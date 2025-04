Крал Чарлз и принц Уилям са бесни на Меган Маркъл, ето с какво е сгафила

Съобщава се, че крал Чарлз III и принц Уилям са ядосани, че Меган Маркъл планира да използва титлата си херцогиня на Съсекс, тъй като иска да спечели повече пари.

Бившата актриса от "Костюмари" вече не е действащ член на британското кралско семейство, след като напусна през 2020 г. заедно с принц Хари, въпреки че двамата все още използват титлите си.

Двойката се премести в Калифорния, където живее с децата си - Арчи и Лилибет, за да избяга от британската таблоидна преса, която според съобщенията е оставила Маркъл да се бори с депресия.

Откакто се върна в Америка, Меган не спира да търси начини да увеличи доходите си и още повече да популяризира името си. Тя създаде благотворителна организация, телевизионни предавания по Netflix, като With Love, Meghan, и дори лайфстайл бранд As Ever.

Но за какво точно е всичко това? Според източник, който някога е работил с Меган, целта ѝ е да се присъедини към Кайли Дженър и Тейлър Суифт, които монетизираха славата си и се превърнаха в милиардерки.

"Бившата кралска особа смята, че ще стане милиардерка", каза вътрешен източник пред The Telegraph. "И че екипът, който е събрала, ще ѝ помогне да постигне тази цел."

Планът на Маркъл да спечели от името си

Следващият ѝ проект е подкаст, наречен Confessions of a Female Founder, за който се надява, че ще се радва на интерес. По този начин ще спечели пари от стрийминг платформите и спонсорите, които може да привлече.

Но това, което наистина разстройва британското кралско семейство, е агресивното преследване на парите. Принц Уилям е особено недоволен от използването на титлата херцогиня на Съсекс в маркетинга, което той смята за обидно.

"Монархията не може да се монетизира", каза вътрешен източник пред News Nation. "Това е просто безвкусно и безкласно."

"Тя можеше да използва името си Меган Маркъл или дори Меган Съсекс, но да популяризира страницата като Меган, херцогинята на Съсекс? Това е отвратително."