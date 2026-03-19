Войната в Украйна:

19 март 2026, 12:33 часа 165 прочитания 0 коментара
Вижте листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" за парламентарните избори на 19 април в 20 МИР - Силистра

Представяме ви листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" в 20 МИР - Силистра за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Богомил Иванов Петков

2. Чавдар Димитров Куманов

3. Михаела Михайлова Михайлова

4. Радослав Георгиев Георгиев

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

5. Зеки Мехмедов Салимов

6. Симона Дянкова Великова

7. Петър Антонов Петров

8. Стефан Железов Железов

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев Отговорен редактор
листи предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Силистра
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес