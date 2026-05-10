Интелектуалното превъзходство на украинците и най-големият позор за Русия: Светът коментира парада

Втори ден социалните мрежи гърмят с коментари и анализи на блестящия ход на президента Володимир Зеленски, който осмя Кремъл с безпрецедентния си указ, разрешавайки на руското ръководство да проведе парада си за 9 май - не другаде, а на руска територия.

Представяме по-долу гледните точки на двама известни политически наблюдатели - и двамата са руснаци.

Интелектуалното превъзходство на украинците. Ниво на ирония, което е недостижимо за Кремъл

Като професионалист точно в тази сфера мога да кажа, че изпитах истински възторг и това със сигурност ще влезе в учебниците - това пише руският политолог Сергей Антонов, участник в Конгреса на народните депутати на известния опозиционер на Путин Иля Пономарьов.

"Като професионален политически стратег, изпитах чиста естетическа наслада! Това са просто пет звезди!

Аплодирам на крака, това определено ще бъде включено в учебниците по политически пиар!

Унижение, което руският диктатор 100% заслужаваше!

Зеленски издаде указ, с който официално разреши парада в Москва на 9 май. Той направи това в отговор на молбите на Тръмп и европейските лидери да не се атакува Червения площад по време на парада.

Помислете само: Путин получи писмено разрешение от украинския президент да проведе парада на собствената си територия.

Това ниво на ирония е просто недостижимо за сегашното руско правителство.

И наблюдавам тази тенденция от дълго време. Украинците постоянно демонстрират интелектуално превъзходство не само на бойното поле, но и на политическо ниво", пише Антонов във Фейсбук.

Най-бруталното унижение в цялата история на Русия

Известният руски социолог и политически коментатор, дисидентът Игор Ейдман пък определи случилото се като "най-големия позор за Русия".

"Най-големият срам за Русия

Кой би могъл да си представи Сталин да се обърне към Труман за гаранции за сигурност за парада на Червения площад или Брежнев към Никсън? Но Путин се обърна към Тръмп и измоли такива гаранции.

Владетелят на Русия не може да се появи на централния площад в собствената си столица без американска помощ и украинско разрешение. Това е най-жестокото унижение, което Русия е преживявала за цялата си история."

