Зараза и болести за хиляди българи по Дунав заради комари: Кмет предупреди за пътни блокади

Потенциално 800 000 души по поречието на река Дунав са под риск да се разболеят от пренасяни от комари болести – такива твърдения има от кметове на общини по Дунав. Сред тях е д-р Димитър Стефанов, кмет на Тутракан, който е категоричен, че говорим за критична ситуация. Той посочи, че заради повишаващите се температури идва първата по-голяма за годината популация от комари и това ще постави под риск от разпространение на болести.

Стефанов посочи, че миналата седмица имало онлайн среща със здравното министерство и били представени 3 варианта за действие, но още нямало обратна връзка. Ситуацията вече не може да се овладее с обработка срещу ларвите на комарите – обществените поръчки се забавиха, каза кметът, с уточнение, че не искал да каже, че експертите в здравното министерство били некомпетентни. "Бъдете сигурни, че всички ще се изпокрият", добави той и уточни, че въпросните експерти нямало да понесат отговорност за болести по хората и икономически загуби заради болести по животните.

Пред БНТ д-р Стефанов коментира, че сега кметовете трябва да се синхронизират да пръскат против комари, обаче "2/3 от територията" е държавна собственост – острови по Дунав, влажни зони и т.н. и кметовете не могат да влизат и да осъществяват дейност там. "Държавата трябваше да си свърши работата, но държавата я няма", констатира горчиво кметът на Тутракан.

"Ако до 10-ти май няма действия от държавата в лицето на здравното министерство, ще има протести", предупреди Стефанов и уточни, че ще има пътни блокади.

