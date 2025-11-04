Благотворителен концерт набира средства за паметник на Радой Ралин в Сливен

Инициативен комитет „За паметник на Радой Ралин в гр. Сливен“ и сдружение "Ти си Сливен" организират благотворителен концерт с цел набиране на средства за изграждането на паметник на Радой Ралин в родния му град Сливен. Концертът ще се състои на 6 ноември 2025 от 19:00 в клуб ТАНГРА. На сцената ще излязат групите Монолог, WAF, Силует. Организаторите допълват, че сцената е отворена за всеки изпълнител, общественик, гражданин в подкрепа изграждането на паметник на Радой Ралин. Началото на събитието ще бъде с литературно четене, което ще припомни чувствителния остър, свободен и точен изказ на сатирика.

Инициативата

Припомняме, че инициативата за изграждането на паметник в цял ръст на неповторимия български общественик Радой Ралин започна през 2022 г. Инициатор е заместник-областният управител Пепа Генчева и група граждани. Тогава в града бе синът на Ралин Кин Стоянов, който проведе първата си среща с хората, предложили идеята.

Паметникът

Идеята е паметникът на Радой Ралин да бъде в градинката до булеварда в центъра на Сливен, носещ неговото име, и в близост до паметника на 7 конен полк, издигнат в чест на падналите за обединението на България.

"Там в тези войни бащата на Радой Ралин - сливенският книжар, е воювал, сражавал се е, върнал се е от фронта военноинвалид, така че някак си ще комуникират баща и син.", коментира тогава Кин Стоянов пред БТА.

