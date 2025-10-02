Емблематична фасада с лика на Хаджи Димитър бе възстановена в Сливен (СНИМКИ И ВИДЕО)

Емблематична фасада на блок в Сливен с лика на Хаджи Димитър бе успешно възстановена, за да бъде опазена за следващите поколения. Сграфито от 1978 г. , с автор Димо Кенов е с изцяло консервирана автентична структура и възстановена в нарушените участъци по оригиналните образци. Това се случи с общите усилия на сдружение „Ти си Сливен“ и Електроразпределение Юг. Консервационно-реставрационните работи по фасадата с екстериорно сграфито, находящо се на ул. Цар Симеон в гр. Сливен приключиха през септември 2025 г.

Активизъм

През лятото на 2024 г. екипът на „Ти си Сливен“ се активира доброволно за да опази тази част от градската идентичност и наследство. Първоначално е извършено фотограметрично заснемане и обследване с висока резолюция на недостъпните места с нарушена структура, а по-късно бе създаден и дигитален двойник с 3D модел и ортофото фасаден изглед. Следват консултации и проучвания за особеностите на техниката в търсене на специалисти, които да владеят технологията за консервация и реставрация. По думите на председателя на СБХ представителство Сливен – Илиян Урумов това е „едно от най-добрите сграфита околовръст“. С проучвателната информация беше проведена кореспонденция с детайлно описание на проблема към местното управление и Електроразпределение Юг (част от ЕVN), предвид частична собственост върху сградата.

От дружеството потвърждават готовността си да подкрепят възстановителните работи. Благодарение на съдействието на Илиян Урумов и сдружение „Ти си Сливен“ за изпълнител беше ангажиран един от малцината специалисти в страната – гл. ас. д-р Даниел Иванов, преподавател в катедра "Стенопис" на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Изпълнението беше възложено и изпълнено в срок с договор на местна строителна компания, специализирана за възстановителни работи с лиценз за специфичната най-висока категория строителни обекти.

