Весела Лечева с първа позиция след обрата в сагата с БОК

Весела Лечева и нейният екип ще обжалват пред Софийския апелативен съд (САС) решението на състав на Софийския градски съд от днес да отмени избора на ново ръководство на Българския олимпийски комитет (БОК).

"Във връзка с медийни публикации за решение на СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО VI-25 с председател Весела Офицерска по обединено дело по исковите молби на Белчо Горанов, Пламен Кръстев, Атанас Търев и Христо Марков, юридическият екип на Весела Лечева заявява следното:

Напомняме, че срещу избора на Весела Лечева и Изпълнителното бюро бяха заведени общо 8 искови молби. Това не беше случайно и очевидно целеше да бъде създаден правен хаос. Към този момент има влязло в сила съдебно решение, с което е потвърдена законността на избора и на решенията на Общото събрание от 19 март 2025 г.

По второ дело има второ решение, с което се потвърждава законността на избора и всички решения на Общото събрание от 19 март 2025 г.

Учудващо е как при една и съща фактическа обстановка различни съдебни състави могат да постановят и обосноват коренно различни решения.

Днешното решение противоречи на актовете по решените вече търговско дело 685/2025 на ТО VI-3 състав при СГС и търговско дело 823/2025 на ТО VI-8 при СГС.

Решението по търговско дело 591/2025 приема кандидатурата на Весела Лечева като внесена ден по-късно - 19 дни преди датата на събранието на 19.03.2025 г., след като е изтекъл крайният срок за това на 26.02.2025 г., следователно – в нарушение на чл. 35, ал. 1 от Устава на БОК. Решението е видимо е незаконосъобразно и неправилно, тъй като се основава на чл. 72, ал. 3 от Закон за задълженията и договорите, който закон не би следвало да се прилага в настоящата хипотеза. Същият касае облигационни отношения, а не охранително производство по вписване на промени по партидата на сдружение с нестопанска цел. БОК не е дружество по ЗЗД, консорциум или холдинг и членовете нямат договорни отношения.

Съгласно установената в страната съдебна практика сроковете в охранителните производства следва да се броят съобразно Гражданския процесуален кодекс, който освен че в йерархията на нормативните актове предхожда Закон за задълженията и договорите, регулира и охранителните производства, каквото е вписването по партидата на сдружения с нестопанска цел. Следва да се има предвид, че решението на общото събрание на сдружението се взема съгласно устава на последното юридическо лице, който кореспондира със Закона за юридическите лица с нестопанска цел, който от своя страна препраща Гражданския процесуален кодекс. Съгласно чл. 60, ал. 5 ГПК срокът следва да се брои назад от деня предхождащ датата на събранието - 19.03.2025 г. или от 18.03.2025 г., като последният ден, в който кандидатурата може да бъде подадена е именно денят, в който госпожа Лечева е подала своята кандидатура - 27.02.2025г., защото това е 20-тия ден преди датата на общото събрание.

Решението ще бъде своевременно обжалвано пред САС, който вярваме, че правилно и законосъобразно ще приложи закона", се казва в позицията до БТА на юридическия екип на Весела Лечева.