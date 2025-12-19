"В Кавказ има добра традиция – те женят децата си на ранна възраст. Трябва да следваме техния пример". Това заяви руският диктатор Владимир Путин, който прати стотици хиляди руснаци на ранна смърт, след като отприщи пълномащабната война в Украйна преди почти 4 години. Путин каза проникновената си мисъл по време на годишната си пресконференция "Пряка линия".

Той отбеляза, че чеченският лидер Рамзан Кадиров има голямо семейство и много деца. Путин добави, че в Кавказ е традиционно да се женят млади, още деца, така че това е добър начин за подобряване на демографските показатели на Русия. Путин отговори на въпрос на 23-годишен мъж, който има 15-годишна приятелка.

Колко е добре за развитието им 15-годишни или дори по-малки да правят секс оставяме всеки четящ "проникновението" на подпалилия най-голямата война в света след Втората световна война да прецени.