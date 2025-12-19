Само за седмица: Серия от инциденти с отказали двигатели на самолети в Русия (ВИДЕО)

Росавиация разследва серия от инциденти с откази и неизправности на двигатели на руски авиокомпании, които са се случили между 10 и 16 декември. От деветте случая четири са се случили в един ден – 16 декември, пише новинарският ресурс за руската гражданска авиация „Авиаторщина“.

На 16 декември сутринта в Шереметиево Боинг 777 (RA-73340) Nordwind, излитащ за Куба, е бил принуден да спре маневрата поради повреда на десния двигател. При скорост 185 км/ч от силовата установка е излетяла пламък. Задейства се алармата за отказ на втория двигател и самолетът започна да завива надясно. Поради пламъците на летището беше обявена тревога с код „червен“. Екипажът спря самолета в рамките на пистата, пътниците не бяха евакуирани и никой не пострада.

Същия ден по време на полет на Superjet 100 (RA-89134) на авиокомпания „Россия“ от Ереван до Сочи на дисплея на пилотите се появи индикация за повишена вибрация на втория двигател, но самолетът достигна местоназначението си. При следполетната проверка беше установено, че липсва обтекателят на 17-та лопатка на вентилатора, има повреда на акустичните панели и пет лопатки на изправителния апарат.

Вечерта в Челябинск при друг Superjet 100 (RA-89124) на „Россия“ по време на пробег възникна инцидент с крилата на реверсивното устройство на първия двигател.

Часове по-късно друг самолет Airbus А320 (RA-73832) на „Уралски авиолинии“ след излитане от Худжанд (Таджикистан) за Екатеринбург беше принуден да се върне на летището на излитане поради неизправност на първия двигател. След като набра височина, екипажът чух шум, последван от увеличаване на вибрациите на двигателя. Първо пилотите намалиха оборотите, а след това изключихме напълно този двигател.

На 14 декември при кацане на летището в Барнаул на Boeing 757 (RA-73072) на AZUR Air, летящ от Тайланд, отказа десният двигател на височина 460 метра. Самолетът кацна на един двигател. В същия ден пилотите на Superjet 100 (RA-89094) на „Азимут“ след кацане на летището в Тбилиси и освобождаване на пистата трябваше да изключат втория двигател, тъй като по време на рулирането на дисплея им се появи съобщение за неизправност на реверса.

Още едно самопроизволно изключване на десния двигател се случи при Superjet 100 (RA-89001) на авиокомпания „ИрАэро“ на 11 декември при набиране на височина след излитане от Анталия за Сочи.

На 10 декември по време на полет DP-6532 от Барнаул до Шереметиево екипажът на Boeing 737 (RA-73231) на „Победа“ съобщи за липса на реакция при промяна на режима на оборотите на левия двигател, но авиокомпанията препоръча да продължи полета. По време на снижаване екипажът изключи двигателя, обявявайки сигнал за спешност. След благополучно кацане при следполетния преглед бяха открити следи от изтичане на масло по външния капак на левия двигател.

На 13 декември, поради отказ на двигателя, лекият самолет Cessna 172 загуби тяга на летище Новинки и в резултат на това се разби (на видео). Самолетът нямаше сертификат за летателна годност и разрешение за използване на въздушното пространство. Един от двамата души получи фрактура на крака.