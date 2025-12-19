Лайфстайл:

Първи данни: Руски дрон се е разбил в Турция (СНИМКИ)

По първоначална информация, руски разузнавателен дрон "Орлан-10" е бил намерен разбил се в Община Измит, в североизточната турска провинция Коджаели, предаде Reuters, позовавайки се на турското вътрешно министерство. Тече разследване как се е случило това и да се установи какъв точно е дронът, става ясно от изявлението на министерството.

Инцидентът се случи, след като в началото на седмицата Турция използва изтребители F-16, за да свали неидентифициран дрон, който според турската версия е бил "изгубил контрол", докато се приближавал към турското въздушно пространство в Черно море.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган предупреди, че Черно море не трябва да се превръща в "зона на конфронтация" между Русия и Украйна. Турски кораб беше повреден миналата седмица при руски въздушен удар в украинското дунавско пристанище Измаил, само часове след като Ердоган разговаря с руския лидер Владимир Путин в кулоарите на среща на върха в Туркменистан. След това дойдоха два удара с морски дронове от страна на Украйна срещу кораби от руския сенчест флот и то във водите на Черно море при Турция.

