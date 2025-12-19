Любо Ганев даде любопитен съвет за коледен подарък в типичния си неподражаем стил

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев говори пред медиите, след като получи от името на националния тим наградата за Отбор на годината по време на церемонията "Спортен Икар 2025". Родната легенда даде интересно предложение за коледен подарък в типичния си неподражаем стил. Той призова феновете да си купят билети за Европейското първенство през септември, на което страната ни е съорганизатор.

Ганев: Който не знае какъв подарък да направи за Коледа на своята приятелка или на своя приятел, да си купи билети за волейболните мачове

"Със сигурност искаме да надградим над постигнатото. Догодина имаме европейско първенство. Който не знае какъв подарък да направи за Коледа на своята приятелка или на своя приятел, да си купи билети за волейболните мачове, защото свършват. Билети за мача между България и Полша вече няма, но съм сигурен, че и в другите двубои ще играем пред пълна зала. И двата отбора - мъжете и жените, участват на Волейболната лига на нациите и съм сигурен, че и новата година ще бъде пак толкова вълнуваща. Пожелавам си само да няма контузени и да играем така, както показахме през тази година", заяви Ганев.

"Групата на европейското първенство е тежка, но това е нормално. Тук са 24-те най-добри отбора в Европа. В нашата група фаворит е тимът на Полша, но топката е кръгла и от женски род и всичко може да се случи на терена. Ние ще се опитаме да покажем най-доброто от нашите възможности. Момчетата ще се готвят на новата база в Самоков, която е страхотна, а от 1 септември сме обратно в София. Европейското стартира на 9 септември с мач срещу Северна Македония. До 23 септември имаме седем мача и се надявам да се поздравим със седем победи, за да се класираме за финалната фаза в Италия", каза президентът на федерацията.

