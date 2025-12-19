Двама руснаци са задържани в България

Двама руснаци са арестувани в България, съобщава РИА Новости. Според информацията е имало искане от Вашингтон за екстрадицията им в САЩ. „Взето е решение за екстрадиция на Олег Олшански, но защитата планира да обжалва. Съдебно заседание по същество на делото срещу Сергей Ивин все още не е проведено“, съобщиха от посолството.

Още: Столичната полиция е предотвратила имотна измама за стотици хиляди левове

Служители на руския консулски отдел в България са посетили арестуваните в софийския следствен арест. Консулският отдел на руското посолство съдейства за подобряване на условията им на задържане. Представителите поддържат тесен контакт с тях и техните адвокати и присъстват на заседанията.

Още: ГДБОП и ДАНС разбиха група за ДДС измами, завлекли хазната с милиони