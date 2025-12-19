Протест пред сградата на bTV в подкрепа на Мария Цънцарова и Златимир Йочев

bTV води диалог с Мария Цънцарова и обсъжда възможности за развитие на програмното съдържание с нейно активно участие през новата година. Твърденията, че Мария Цънцарова и Златимир Йочев са освободени, са неверни и категорично не отговарят на истината. Това е позицията на bTV Media Group. Пред сградата на телевизията се провежда протест на Асоциацията на европейските журналисти.

Протестът е организиран от Асоциация на европейските журналисти. Според официалната им позиция, поводът е "широко разпространената информация за отстраняването на Мария Цънцарова и вероятно и на нейния колега Златимир Йочев като водещи на сутрешния блок на bTV. Цънцарова е обект на политически атаки от години, като АЕЖ неведнъж е излизала с позиции в нейна защита."

"За нас беше много важно да изразим солидарност с Мария Цънцарова, както и с колегата ѝ Златимир Йочев. Беше важно за нас като журналистическа организация именно ние да призовем за протест, защото има нужда от професионална солидарност", коментира Мария Черешева, председател и един от основателите на АЕЖ-България, която беше на протеста. "Разбира се, че и граждани, и политици могат да дойдат тук и да изразят своите мнения, но трябва да поцартаем, че това не е политически протест", допълни тя.

