Поредното издание на "Перспективи" в Сливен разкрива "Пътя напред"

В поредното издание на емблематичния формат "Перспективи" на специалните места в Сливен със специални гости на града - свободен достъп, беседа и коктейл парти с музика на живо, ще се проведе "Пътят напред" или "Как устойчивото лично развитие води до обществена промяна?!" В събитието ще участва Чавдар Влъчков - икономист, финансист и анализатор на международни социално-икономически процеси.

За участниците

През 2010 г. получава награда за икономически труд от Фондация „Св. св. Кирил и Методий“ за млади учени – признание за неговата ранна академична работа. Той съчетава опита от дългогодишна корпоративна кариера на управленско ниво в Европа с повече от две десетилетия работа за обществени каузи в неправителствения сектор у нас. В Брюксел заема позицията директор „Трансформации Европа“, където се специализира в стратегическо управление, въвеждане на иновации и изграждане на устойчиви партньорства. В България работи за развитие на общности, гражданско участие и приобщаващи стратегии, както и като лектор по меки умения и кариерно развитие.

Влъчков е и един от инициаторите и официален представител на Национална мрежа за развитие (НМР – обединение на експертни организации и активни граждани).

Чавдар ще представи как пълноценното личностно развитие стои в основата на здравото общество. Той ще акцентира върху това как да тренираме личните си меки умения, как да преодоляваме синдрома на самозванеца и как да се развиваме устойчиво в образователната и семейната среда.

Местоположение: Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“ Сливен и Галерия „НОВА“

Програма

17:05/17:30 Официално откриване и гид за Националната художествена гимназия

17:30/18:30 Беседа

18:30/19:00 Въпроси и отговори

19:00/20:30 Коктейл с музика на живо - Димитър Добриянов - Палав Перчем и премиера на млад изпълнител във формата ни.

