Лудогорец разгроми Берое, Дуа влиза във форма

Лудогорец разгроми Берое с 4:0 като гост.

Странно или не, в седмата минута Бонман трябваше да показва рефлекс, за да избие удар с глава на Константини. В средата на полувремето изстрел на Сона мина извън целта. Гостите отвърнаха с неточен шут на Видал. Послдедваха пропуски на Станич, Видал и Дуа. В 44-тата минута разградчани все пак поведоха. Сон центрира към Петър Станич, който засече за 0:1.

Във втората минута на продължението на първата част "орлите" удвоиха. Подаване по въздух от корнер на Маркус бе отклонено от Видал към Дуа, който от близко реализира. На старта на второто полувреме Квадво Дуа отбеляза второто си попадение в срещата, за да убие окончатлено интригата. В 64-тата минута Кинтеро се справи с тупалка на Сон. 120 секунди преди да изтече редовното време тъкмо появилият се от скамейката Текпетей оформи крайното 0:4.