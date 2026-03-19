19 март 2026, 12:40 часа 211 прочитания 0 коментара
Вижте листата на ГЕРБ-СДС за парламентарните избори на 19 април в 21 МИР - Сливен

Представяме ви листата на ГЕРБ-СДС в 21 МИР - Сливен за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Десислава Жекова Танева

2. Мария Щерева Белова

3. Пепа Миткова Димитрова-Чиликова

4. Ивайло Иванов Енев

5. Ибрям Алиев Мустафов

6. Иван Иванов Желязков

7. Мирослав Атанасов Миндев

8. Стефан Атанасов Гурков

9. Христо Борисов Борисов

10. Георги Стоянов Даскалов

11. Радостина Йорданова Бакалова-Петкова

12. Белин Белинов Долушанов

