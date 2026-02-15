Църквата уволни свещеник, проповядвал на български език, миряните се вдигнаха на протест

Религиозен спор породи напрежение в Сливен заради освободен от църквата местен свещеник.

Жители на квартал "Речица" в града, които се заявяват като приятели и симпатизанти на уволнения от Светия синод свещеник Иван Янков, се събраха тази сутрин в храма "Св. Троица" на неделна служба и протест срещу отнемането на духовния им пастир,.

Скандалът се разрази, след като бившият енорийски свещеник иконом Иван Янков бе осъден от Духовния съд на Сливенска епархия на "низвержение от духовен сан" и отнемана не правото да проповядва. Все пак, той не бе отлъчен от Църквата.

Решението беше потвърдено от Светия синод.

Прегрешението - проповядване на съвременен български език

Официална информация сочи, че той е извършил "църковно провинение, изразяващо се в деяния против вярата, каноните, правилата на светата Православна църква и Устава на БПЦ-БП".

Едно от главните му провинение е, че е проповядвал на съвременен български език, а не на каноничния църковно-славянски, предаде БГНЕС.

Бившия свещеник заяви, че ще обжалва това решение, но според запознати с каноните на Българската православна църква това е невъзможно.

На фона на тези скандали хората днес настояха Иван Янков да бъде възстановен на служба в тяхната енория, след като 33 години е бил техен духовен наставник.