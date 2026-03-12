Откриха тяло на бебе на сметище в Сливен

Тяло на мъртво новородено бебе е било открито на сметище в Сливен. Сигналът е подаден, след като тялото е било намерено в кашон на сметище в близост до квартал "Надежда". На място са изпратени екипи на полицията, които извършват оглед, съобщи Нова телевизия.

В средата на февруари тази година беше намерено новородено бебе, изхвърлено до кофи за боклук в столичния квартал "Дружба" 1. Бебенцето беше увито в найлонов плик. Жени, които са почиствали междублоковото пространство, са се натъкнали на новороденото.