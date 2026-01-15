Войната в Украйна:

Глас, който идва навреме: Как AI гривна се грижи за възрастната Нейка

15 януари 2026, 09:57 часа 168 прочитания 0 коментара
Когато възрастен човек живее сам, всяка неразположеност се усеща по-силно. Часовете минават в самотата на апартамента – с малко движение, включен телевизор и редки, но скъпоценни разговори. Понякога едно „как си, добре ли си“ е достатъчно, за да се промени целия ден.

А в критичен момент една умна технология може да бъде решаваща. И вече се превръща в истински пазител на възрастните и самотни хора.

Става дума за електронни гривни, които се използват от около 500 възрастни хора в близо 90 общини от страната. Гривната следи жизнените им показатели и е свързана към уеб платформа с изкуствен интелект, в постоянна връзка с денонощен спешен център. Когато бъде засечена някаква аномалия в здравните показатели, гривната подава сигнал, а от центъра се свързват веднага с нуждаещия се и говорят с него. Възрастният човек също може да набере с SOS бутон по всяко време на деня и нощта, ако се почувства застрашен или неразположен. Интелигентните устройства са част от иновативната и животоспасяваща услуга Telecare на А1. Тя навлиза при най-нуждаещите се в страната от няколко месеца и им помага в рискови ситуации.

„Имам я като другарче“

Един от хората, за които тази технология вече е част от живота, е Нейка Георгиева, на 78 години. Тя живее сама в Раднево и се придвижва с две патерици. Рядко излиза навън. Денят ѝ минава у дома – пред телевизора и с кратки разговори със съседки, които понякога се отбиват.

„Ковид ми отне цялото семейство“, казва тя. „Останах сама.“

Преди да се пенсионира, Нейка е работила като магазинерка, а по-късно – в плановия отдел на местно предприятие. Днес разчита на социална помощ – получава топла храна от социалния патронаж и подкрепа в дома си от назначена по проекта домашна помощница.

Снежана Петрунова, акаунт мениджър „Корпоративни продажби“ в А1, Северина Динева, главен експерт „Социални дейности“ в Община Раднево (в средата), Нейка Георгиева (вдясно)

От известно време Нейка носи на ръката си електронната гривна за дистанционна грижа. В началото ѝ било трудно да свикне с устройството. „Сега я нося денонощно и винаги я зареждам. Разчитам на нея. Имам я като другарче, като надежда – ако нещо стане с мен ще ми помогне. На сам човек всичко се случва“, казва тя. И го казва от опит. 

Обаждане през нощта

Преди няколко седмици Нейка се почувствала зле през нощта. Усетила силно сърцебиене и симптоми на високо кръвно. „Беше към два, два и половина през нощта. Не се чувствах никак добре“, разказва тя.

Гривната отчела отклонения и подала сигнал към денонощния помощен център. Малко след това Нейка чула глас от високоговорителя на устройството: „Нейка, чувате ли ме?“ От другата страна ѝ задали конкретни въпроси - как се чувства, какви лекарства приема, дали е взела вечерната си доза. След кратки указания състоянието ѝ постепенно се успокоило и тя успяла да заспи.

За Нейка това бил важен момент - първата реална ситуация, в която гривната реагирала, без тя сама да търси помощ. И първото усещане, че дори през нощта има кой да следи как е.

Освен двупосочна гласова връзка, устройството автоматично измерва сърдечния пулс и насищането на кръвта с кислород. Следи движението и разполага с детектор за падане и продължителна неподвижност. При риск системата реагира автоматично, без да се налага човекът сам да търси помощ. Гривната разполага и с GPS позициониране, което позволява точно локализиране при инцидент.

След ситуацията с обаждането през нощта Нейка вече е по-спокойна, че дори в критични моменти има с кого да се свърже

На снимката: Нейка Георгиева и кметът на Община Раднево, инж. Георги Петров

От Telecare към бързата помощ

„Подобни сигнали не са изключение“, казва Северина Динева, координатор на проекта в община Раднево. По думите ѝ едно от най-големите предимства на услугата е именно бързата реакция. Когато системата отчете отклонение в жизнените показатели, или потребителят подаде сигнал, времето за действие се съкращава до минимум - от Telecare услугата се свързват с пациента и при съмнения - веднага с посочените за контакт лица или бърза помощ. 

„Има случаи, в които човекът е в невъзможност сам да се обади на близък или на телефон 112. Тогава тази реакция може да се окаже решаваща“, обяснява Динева. Тя допълва, че за хората в напреднала възраст най-важна остава човешката връзка. „Физическите увреждания са сериозни, но самотата често е още по-тежка. Това не винаги се вижда, но се усеща.“

Telecare услугата се предлага от A1 в изпълнение на проект „Иновативни здравно-социални услуги в Община Раднево“, финансиран от Европейски социален фонд плюс чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027.

В рамките на проекта няколко потребители ползват индивидуални устройства, а повече от 40 самотноживеещи възрастни хора получават подкрепа в домашна среда от назначени от общината домашни помощници, които им помагат в ежедневието - с пазаруване, лекарства, готвене, лична грижа. 

Спокойствие вкъщи

„Ключовото предимство на подобни решения е възможността за навременна реакция – още в момента, в който възникне проблем, а не след като вече е настъпил инцидент“, заяви кметът на Раднево инж. Георги Петров пред Actualno.com. И уточни, че услугата Telecare от А1 не замества човешката грижа, а я допълва, като дава допълнителна сигурност и спокойствие на хората, които живеят сами. „Нашата цел е възрастните хора да могат да останат в своя дом, да се чувстват по-независими и да живеят по-достойно и спокойно“, посочва кметът.

От страна на A1 подчертават, че Telecare е замислена като практична подкрепа за общините и социалните екипи, които работят пряко със самотно живеещи възрастни хора. Според Снежана Петрунова, акаунт мениджър „Корпоративни продажби“ в А1, именно добрата координация между всички участници е ключът към ефективността на услугата.

„Услугата Telecare от А1 допринася за по-добра грижа и навременна реакция при самотно живеещите възрастни хора, като същевременно улеснява и подкрепя ежедневната работа на социалните екипи на терен. Благодарение на добрата координация и съвместните усилия между всички участници, проектът беше успешно реализиран и вече дава реални резултати“, казва тя. 

А в края на деня Нейка е по-спокойна в тихия си апартамент. Ако нещо се случи, някой ще разбере на мига и ще ѝ се обади. Това е нейната защита. Тя знае, че гласът ще дойде навреме. 

Actualno.com
Actualno.com Отговорен редактор
