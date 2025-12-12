Кой има имен ден днес, 12 декември 2025 г. Честито!

На 12 декември2025 г. имен ден празнуват всички, които носят името Спиро, Спиридонка, Дарина, Дариела, Дария, Дариела, Даринка, Дарко, Дари и производните им. (От лат. "спиритис донум" – духовен дар). На този ден почитаме Св. Спиридон. Той е бил един от великите светители и чудотворци на IV век. Свети Спиридон е роден на остров Кипър по време на царуването на Константин Велики. Изхранвал сиромаси и бедняци и приемал много странници в дома си. Излекувал император Констанций II от тежка болест.

Имени дни през декември 2025 г.

Пожелания

Честит имен ден! Да е светло името ти и да осветява пътя на живота ти! Да са изпълнени дните ти с вяра, любов, щастие и взаимност! Празнувай до зори!

***

Честит празник! Нека този ден зареди годината ти с щастие, благоденствие и късмет! Всички пътища да са отворени за теб, да си обичан и ценен от онези, на които държиш истински!

Църковен празник на 9 декември: Почитаме голяма светица, спазват се редица традиции и обичаи

***

Честит празник! Нека този ден бъде специален и изпълнен с признанието и любовта на важните хора в живота ти! Празнувайте с отворено сърце и очи, насочени към успехите в бъдещето!

***

Бъди, здрава, обичана, уважавана и вдъхновена! Нека всяка твоя мисъл бъде пътеводна светлина към успеха ти, а всяко преживяване да е изпълнено с любов и щастие!

Имени дни 2025 г.

Снимки: iStock