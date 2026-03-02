Любопитно:

02 март 2026, 14:54 часа 217 прочитания 0 коментара
МВнР търси решения за извеждането на българите от Близкия изток

Министерството на външните работи (МВнР) продължава да работи приоритетно за извеждането на българските граждани, които в момента не могат да се приберат в България от държави в Близкия изток, съобщиха от ведомството на своя сайт.

От МВнР препоръчват българските граждани, засегнати от ситуацията с преустановените полети през летища в Близкия изток, но са извън зоните на активни военни действия, да поддържат контакт със своите авиопревозвачи за осигуряване на алтернативни маршрути през трети дестинации за завръщане в България.

При необходимост от консулско съдействие, българските граждани могат да намерят повече информация и контакти ТУК.

От Министерство на туризма съобщиха, че 1092 български туристи са в страните от Близкия Изток. 

В събота САЩ и Израел предприеха мащабна атака срещу Иран, а американският президент Доналд Тръмп призова иранската общественост да "вземе контрол върху собствената си съдба". При удар по време на съвместните израелско-американски атаки загина върховният лидер на Иран - аятолах Али Хаменей.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
