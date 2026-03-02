Най-важните новини за деня: 2 март 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 2 март 2026 г.

“ОТИВА СЕ КЪМ ЕСКАЛАЦИЯ”: МОХАМЕД ХАЛАФ ОБЯСНЯВА СБЛЪСЪКА САЩ-ИРАН-ИЗРАЕЛ (ВИДЕО)

Засега трябва да се надяваме Иран да проведе добър диалог със САЩ. Преди минути, човекът, който беше посочен от Хаменей да управлява, неговият пръв съветник, заяви, че няма да преговаря със САЩ. Тази война ще продължи много дълго. Това само показва, че се отива към ескалация на напрежението.

ИРАН УДАРИ ЙЕРУСАЛИМ, ИЗРАЕЛ МОБИЛИЗИРА РЕЗЕРВИСТИ, ТРЪМП ОБЯВИ, ЧЕ ОПЕРАЦИЯТА ПРОДЪЛЖАВА С ПЪЛНА СИЛА (ВИДЕО)

Израелските въоръжени сили (IDF) са мобилизирали 100 000 резервисти във връзка с продължаващия конфликт с Иран, съобщава The Times of Israel. Изданието отбелязва, че този брой изглежда е в допълнение към 50 000 резервисти, които в момента служат във войската. Военните съобщиха, че сухопътните сили са били подсилени по границите на Израел със Сирия, Ливан, Ивицата Газа и Западния бряг.

ВТОРА АТАКА НА ИРАН СРЕЩУ БРИТАНСКА БАЗА В КИПЪР. ГОЛЕМИТЕ В ЕВРОПА ГОТОВИ ЗА ВОЙНА, ИСПАНИЯ - ПРОТИВ (ВИДЕО)

Съобщения за втора иранска въздушна атака срещу европейска територия излязоха малко след полунощ. Става въпрос за удар с дрон срещу британската военна база в Акротири, в Кипър. Местното издание Cyprus Mail потвърждава удара, като казва, че няма жертви. Британското министерство на отбраната също информира, че е имало атака с ирански дрон.

БЪДЕЩАТА ВЛАСТ В ИРАН: ВАРИАНТИТЕ СПОРЕД ПРОФ. ЧУКОВ И ДОЦ. МАЙЕР

В задънена улица сме - това констатира проф. Владимир Чуков относно новата война в Иран и най-новата засега в света. Професорът посочи разнопосочните сигнали от Техеран - първо иранският външен министър Абас Арагчи намекна за преговори, но секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани категорично отхвърли преговори. Иран знае, че Тръмп няма да влезе в продължителна война, подчерта проф. Чуков. Той настоя да бъде следен Лариджани - защото е бил с репутация на хардлайнер, който обаче на два пъти беше спрян от убития вече аятолах Али Хаменей да стане президент на Иран. Дъщерята на Лариджани обаче е в САЩ, изучава медицина с направление "Онкология" и не иска да се връща в Иран.

ИЗТЕЗАНИЯ, ВЛАСТ, ВРАГОВЕ И ОЩЕ: РЕЖИМЪТ НА АЛИ ХАМЕНЕЙ В ИРАН

По време на 36-годишното си управление аятолах Али Хаменей превърна Иран в страна, разширяваща военното си влияние в Близкия изток. В същото време той неведнъж потушаваше размирици в собствената си държава с желязна ръка, пише в свой обзор „Ройтерс". Иранският лидер беше убит при серията от въздушни удари на Израел и САЩ, които разрушиха неговия комплекс в Техеран. Атаките последваха десетилетия на усилия за дипломатическо разрешаване на спора относно ядрената програма на Иран. Първоначално отхвърлян като слаб и нерешителен, Хаменей изглежда малко вероятен избор за върховен лидер, достоен да наследи аятолаха и основател на Ислямската република Рухола Хомейни. Но издигането на Хаменей до върха на властовата структура на страната му дава контрол над държавните дела.

НОВАТА НАДЕЖДА НА ПУТИН ЗА УКРАЙНА С ПЕТРОЛА И ВОЙНАТА В ИРАН: СПИРАЧКА СЛЕД СПИРАЧКА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Петролът е един от ключовите фактори за това вече пета година в Украйна да тече пълномащабна война, каквато Европа, а и светът, не са виждали от Втората световна война. Новата война, която избухна в Иран, уж променя картината – с ясен ръст на цената на черното злато, поне засега. Първите данни от пазарите в Азия обаче показаха и друго: че изглежда търговците са се подсигурили, защото след първоначалния рязък скок нещата бързо тръгнаха в посока надолу. Накъде ще продължат, ще си проличи в следващите дни, което ще е и сигнал накъде ще продължи и втората война в Иран за по-малко от година. Особено за Русия курсът на петрола е много важен – за да има паричен поток за военната машина на руския диктатор Владимир Путин – ОЩЕ: Цената на петрола: Гигантски скок след новата война в Иран

РУСНАЦИТЕ ГИ Е СТРАХ: ГЛЕДАМЕ КЪМ ИРАН И СИ МИСЛИМ ЗА РУСИЯ, ЩЕ НИ УБИВАТ ПО СЪЩИЯ НАЧИН

"Русия е толкова уязвима, колкото и Иран. И те ще ни убиват, точно както сега убиват в Иран." Това пише в свой материал "Сегодня.ру" на 2 март с красноречивото подзаглавие "Гледаме към Иран, мислим за Русия".

ВОЙНАТА, КОЯТО ПРЕКРОИ ГЛОБАЛНАТА СИГУРНОСТ

Четири години война в Украйна драстично промениха представите за естеството на войната, за баланса на световните сили и за европейската сигурност. За Украйна войната е проклятие - проклятие да оцелее и да се адаптира достатъчно дълго, за да удържи границите на Европа от руските сили и да предпази съюзниците си от по-мащабна намеса. Киев плаща цената на тези катаклизми с постоянна несигурност и безмилостни загуби. „Някои от нас все още са позитивни, но само защото няма друг вариант“, написа в SMS офицер от военното разузнаване.

БЪЛГАРИТЕ НЕ СЕ ЧУВСТВАТ ЕВРОПЕЙЦИ, СМЯТАТ БЪЛГАРСКАТА ИДЕНТИЧНОСТ ЗА ЗАСТРАШЕНА

Българинът залага на своята индивидуална национална идентичност, като европейската принадлежност му е чужда.

НАРКОКАРТЕЛИТЕ В МЕКСИКО, УБИЙСТВАТА И УЖАСЪТ “ПЕТРОХАН”: СПЕЦИАЛЕН КОМЕНТАР НА ТИХОМИР БЕЗЛОВ (ВИДЕО)

Най-вероятно е имало информация за локализацията на Ел Менчо, лидерът на картела "Халиско - Нова генерация". Това заяви в предаването “Студио Actualno” експертът от Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов, коментирайки пренареждането на сферите на влияние сред наркокартелите в Мексико от последните дни.

ЛЪЖАТ, НЕ РАЗСЛЕДВАТ: АДВ. НИКОЛАЙ ХАДЖИГЕНОВ ЗА ТРАГЕДИЯТА “ПЕТРОХАН – ОКОЛЧИЦА“ (ВИДЕО)

Лъжат, не разследват. Така в предаването Студио Actualno обобщи работата на прокуратурата и МВР по случаите “Петрохан“ и “Околчица“ адвокатът по наказателно право Николай Хаджигенов, един от създателите на гражданско сдружение “Ние идваме“, и една от водещите фигури на протестите през 2020 г. Той отговори на въпросите забрави ли българското общество за трагедията “Петрохан – Околчица“ и ще стигне ли разследването до обективната истина: “Нямам представа дали са го забравили, по-скоро не са, но то, българското общество е, накъдето го духне вятърът, натам се носи. Уплаши се ужасно, потресе се от убийствата, мина му. Сега вече скубе брадите на аятоласите. След два петъка ще прави нещо друго, което е крайно несериозно.

РАДЕВ СЕ РЕГИСТРИРА ЗА ИЗБОРИТЕ ТАЙНО: КАК СЕ КАЗВА ФОРМАЦИЯТА МУ?

Без никакво медийно присъствие президентът Румен Радев (2017-2026 г.) се регистрира за участие в предстоящите извънредни парламентарни избори на 19 април, предаде БНТ.