Правителството на Гюров:

Службите докладваха на Йотова за обстановката в Близкия изток

02 март 2026, 18:15 часа 359 прочитания 0 коментара
Службите докладваха на Йотова за обстановката в Близкия изток

Президентът Илияна Йотова свика среща, посветена на рисковете за националната сигурност на България във връзка с ескалацията на конфликта в Близкия изток и предприетите от институциите мерки. В разговорите участваха министърът на отбраната, началникът на отбраната, както и ръководителите на Държавна агенция "Разузнаване", Служба "Военно разузнаване" и Държавна агенция "Национална сигурност". Държавният глава е бил запознат с актуалните доклади на службите и на Министерството на отбраната относно развитието на обстановката. 

Основният извод от представената информация е, че към момента няма преки заплахи за сигурността на страната. Според участниците в срещата са предприети всички необходими действия за гарантиране безопасността на българските граждани. Още: МВнР търси решения за извеждането на българите от Близкия изток

Специално внимание е било отделено на възможността за евакуация на българи от държавите, засегнати от конфликта. Посочено е, че такава ще бъде организирана при първа реална възможност и при гарантирани условия за сигурност.

 

По време на срещата са били обсъдени и по-широките последици от конфликта - политически, икономически и хуманитарни - както и потенциалните стъпки за ограничаване на негативните ефекти върху страната.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Илияна Йотова война Израел война Иран
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес