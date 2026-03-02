Службите докладваха на Йотова за обстановката в Близкия изток

Президентът Илияна Йотова свика среща, посветена на рисковете за националната сигурност на България във връзка с ескалацията на конфликта в Близкия изток и предприетите от институциите мерки. В разговорите участваха министърът на отбраната, началникът на отбраната, както и ръководителите на Държавна агенция "Разузнаване", Служба "Военно разузнаване" и Държавна агенция "Национална сигурност". Държавният глава е бил запознат с актуалните доклади на службите и на Министерството на отбраната относно развитието на обстановката.

Основният извод от представената информация е, че към момента няма преки заплахи за сигурността на страната. Според участниците в срещата са предприети всички необходими действия за гарантиране безопасността на българските граждани. Още: МВнР търси решения за извеждането на българите от Близкия изток

Специално внимание е било отделено на възможността за евакуация на българи от държавите, засегнати от конфликта. Посочено е, че такава ще бъде организирана при първа реална възможност и при гарантирани условия за сигурност.

По време на срещата са били обсъдени и по-широките последици от конфликта - политически, икономически и хуманитарни - както и потенциалните стъпки за ограничаване на негативните ефекти върху страната.