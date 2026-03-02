Kaufland посреща 8 март с изобилие от цветя и сладки изкушения

Ритейлърът предлага богата селекция от букети, цветя в саксия, градински растения и разнообразни подаръци за любимата жена

Най-красивият подарък е споделеното време и внимание, а най-прекият път към усмивката на една жена започва с малък, но искрен жест. В седмицата от 2 до 8 март, магазините на Kaufland България се превръщат в празнично пространство, изпълнено с идеи за страхотни подаръци. От нежния аромат на първите пролетни цветя до козметични предложения и сладки споделени моменти – ритейлърът е подготвил всичко необходимо, за да направи празника на жената незабравим. Всичко предложения могат да бъдат разгледани онлайн тук.

Цветята са класическият език на признателността. В празничните дни Kaufland предлага богата палитра от свежи предложения: букети от цветни лалета на цени, стартиращи от 2,29 €/4,48 лв., изискани комбинации от рози и фрезии за 5,62 € /10,99 лв., букети от различни видове рози, започващи от 3,57 €/6,98 лв. А за дамите, които обичат трайната красота, чудесен избор е бамбук на щастието за 13,29€ /25,99лв., мини хризантема за 4,59 € /8,98 лв. и роза микс на цена от 3,21 €/ 6,28 лв. Сред градинските растения пък се открояват предложения като хортензия, лале, теменужка, пеларгониум и др.

Денят на жената може да бъде гарниран и с много сладки изненади, които правят празника по-вкусен. За допълнителен щрих към жеста с цветя, бонбоните Ferrero Rocher, Raffaello и Lindt Lindor са с до 31% намаление, а почитателите на Suchard могат да ги закупят с 33% намаление за 2,55 €/4,99 лв. За споделяне у дома класиката торта Гараш от „Кринос“ този път идва в XXL размер от 1200 г. и струва 7,15 €/13,98 лв., а сред апетитните предложения от „Кринос“ се откроява и френската селска торта.

За специалните тостове и споделени моменти ритейлърът предлага промопакет ликьор и пенливо вино Aperol & Cinzano на цена от 15,33 €/29,98 лв. С 34% е намалението на различни сортове вино от Тракийската низина на бранда Contemplations. Продукти на марките Angel, Fruits and Wine и Martini също са с намалени цени.

Всяка дама би се зарадвала на нов крем или козметика към попълненията си, особено когато изборът е голям и на празнични цени. Отличен избор са продуктите на Nivea – дневен и нощен крем за лице на цена от 5,11 €/9,99 лв., както и дамски подаръчни комплекти от 2 части Cellular Expert Lift и Cellular Luminous с 32% намаление. На топ цена от 10,22€/19,99 лв. е серумът за лице на марката от серията Cellular. Притежателите на Kaufland Card пък могат да получат 20% намаление на всички продукти Loreal Revitalift, сред които дневни и нощни кремове, слънцезащита за лице и др. Ритейлърът е подготвил и различни аромати, подходящи за подарък. Тоалетната или парфюмна вода Aristea е с 25% намаление, а тази на La Rive е на топ цена от 6,64 €/12,99 лв.

В седмицата на жената Kaufland е подготвил редица изненади за своите клиенти, така че празничното настроение да продължи и в ежедневните покупки. Притежателите на Kaufland Card ще имат още поводи за празник, тъй като изобилие от любими продукти могат да бъдат закупени с 25% намаление. Сред тях – всички замразени пици на K-Classic, всички колбаси „Молерите“, натуралните кисели млека „Балкан“, продуктите на Maggi, хляб „Вита“, както и продуктите на Born Winner и оризовките Rice Up след активиране на купон. Всички седмични намаления могат да бъдат разгледани в онлайн брошурата тук.