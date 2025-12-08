Църковен празник на 9 декември: Почитаме голяма светица, спазват се редица традиции и обичаи

Утре, 9 декември, вярващите ще отбележат Зачатието на Пресвета Богородица от праведната Анна. Църквата почита света Анна няколко пъти в годината: на 8 и 9 септември, когато празнуваме Рождеството на Пресвета Богородица и възпоминаваме Нейните родители - св. Иоаким и Анна; на 9 декември, когато е празникът на Зачатието на Пресвета Богородица от св. Анна и на 25 юли, когато е денят на успение Богородично (смъртта).

На Св. Анна празнуват всички с имената Ана, Анна, Анелия, Вилияна, Яна. Този църковен празник се свързва с редица традиции, обичаи и забрани.

Житие на св. Анна

Йоаким и Анна били благочестива, но бездетна двойка. В древната еврейска традиция бездетността се е смятала за знак за Божията немилост. Двойката дълго време се молила за дара на дете, запазвайки вяра, смирение и надежда. И Господ чул молитвите им - Анна заченала Пресвета Дева Мария по чудотворен начин, като специално действие на Божията благодат в живота им.

Църковен празник на 8 декември: НЕ правете това, лоша поличба е, вещае бедност

Зачатието на Мария е първата видима връзка във веригата от събития, които ще доведат до раждането на Месията. Затова празникът се нарича навечерие на радостта, защото именно от този момент се изпълнява Божият план за Въплъщението на Божия Син. Този празник прославя и дълбокото духовно единство на християнския брак: неговата вярност, любов, взаимна молитва и съвместно понасяне на житейските трудности. Св. Анна е почитана като закрилница на семейството, майките, бременните жени и децата.

Какво да не правим на 9 декември

На този ден не трябва да вършите мръсна работа - това е ден, който трябва да бъде посветен на молитва. Не бива да се миете със студена вода - водата на този ден е „силна“ и може да ви отнеме силите. Забранено е да изхвърляте боклука след залез слънце - в противен случай ще „извадите“ просперитета и щастието от дома си.

Църковен празник на 5 декември: Почитаме голям светец, спазват се редица традиции и обичаи

Народни знаци и традиции за 9 декември

Сред нашите предци е имало много интересни знаци за този ден. Ако али сняг на 9 декември - очаквайте снежна зима. Ако денят е топъл - зимата обещава да бъде мека. Ако небето е ясно, това вещае голям брой слънчеви дни през зимата. Ако птиците летят ниско - очаквайте слана. Ако катерици и зайци събират много провизии - зимата ще бъде сурова.

Според народните вярвания в нощта срещу празника на св. Анна магиите хващат най-силно. Този ден се счита за самодивски и затова е забранено мъжете да ходят в гората.

В деня на св. Анна момите се събират, за да гадаят за бъдещия си жених.

Вярва се, че какъв човек прекрачи първи прага на дома, такава ще е годината. Ако е мъж, ще се раждат предимно мъжки животни, а ако е жена - предимно женски животни. Годината ще е здрава и плодорона, ако първият човек, който влезе в дома, е добър и здрав.

Коледните пости продължават. В деня на св. Анна на трапезата задължително се слага питка, варено жито и царевица. Майките приготвят питка, за да са здрави децата им. Дава се милостиня за здравето на децата.

Кокошките се насаждат за пръв път. Пред дома се пали огън с тор и се поръсва с пепел, за да се прогонят злите сили.

Църковен празник на 7 декември: НЕ правете това утре, носи нещастие