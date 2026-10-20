Най-важните новини за деня: 20 октомври 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 20 октомври 2026 г.

"ТАКИВА НЯМА В НИКОЯ ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА": ПРОВЕРКА НА МАНОЛОВА РАЗКРИ "ЗЛАТНО МАСЛО" И НАДЦЕНКИ НАД 100%

Председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова заговори за "златно масло" и надценки от 100% в търговските вериги след проверка на регулаторния орган. Според нея това освен, че е морално укоримо, представдлява и нарушение на закона, като в битката си срещу надценките тя ще впрегне още Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Националната агенция за приходите (НАП), стана ясно от пресконференция на Манолова.

"ЕДИН КОШ ПАРА": BIRD ПУБЛИКУВА НОВ ЗАПИС С ТВЪРДЕНИЯ ЗА "ТЕЖКА КОРУПЦИЯ" ВЪВ ВАС (ВИДЕО)

Сайтът за разследваща журналистика BIRD публикува нов фрагмент от запис на разговор, в който се споменават обществена поръчка, съдебна жалба и "един кош пара". Според изданието гласовете в записа съответстват на тези на бившия председател на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков и адвокат Веселин Димитров, известен с прякора "Лютеницата", който в миналото също е бил съдия. Автентичността на записа не е потвърдена.

ЗНАКОВИ НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ СТАВАТ ЗАКОННИ, "ДЪРЖАВАТА ПОМАГА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ИМ": МОЩНА АТАКА СРЕЩУ НОВИ ПРОМЕНИ В ЗУТ

"Узаконяването на незаконни строежи представлява държавна помощ за техните собственици, която нарушава конкуренцията и обезсмисля установените в Закона за устройство на територията (ЗУТ) правила". Това гласи позиция на ПП "Зелено движение" по общественото обсъждане на проекта за изменение и допълнение на ЗУТ, предложен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Становища се приемаха до 19 октомври, а това на "Зелено движение" е прието с решение на Изпълнителния съвет на формацията ден по-рано.

РАДЕВ С НОВИ РАЗКРИТИЯ ЗА УДАРЕНИЯ КОРАБ "ЧЕЛСИ 3", ПОТВЪРДИ И ЧЕ АМЕРИКАНСКИ САМОЛЕТ ПАТРУЛИРА НАД ЧЕРНО МОРЕ

Освен изследване на останките от дроновете се извършва и химически анализ за установяване на типа на взривното вещество. Това заяви премиерът Румен Радев попитан може ли да каже вече чии са дронове, които удариха кораба "Челси 3" в Черно море, след като по-рано и министърът на транспорта Георги Пеев съобщи, че са намерени такива. ОЩЕ: Транспортният министър разкри: Намериха останки на кораба "Челси 3", ще се анализират. Премиерът посочи, че разследващите екипи работят изключително интензивно и добави че утре се очаква да пристигнат екипи от съюзнически държави с високотехнологична апаратура.

ТРАНСПОРТНИЯТ МИНИСТЪР РАЗКРИ: НАМЕРИХА ОСТАНКИ НА КОРАБА "ЧЕЛСИ 3", ЩЕ СЕ АНАЛИЗИРАТ

Корабът "Челси 3" е на пристанището в Бургас, като в момента българските служби провеждат разследване. Вече са намерени останки, които те ще анализират. Ако българските служби нямат техническа възможност, ще привлечем партньорски организации, които имат опит в подобни разследвания. Това съобщи министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев пред журналисти в пловдивското село Калояново.

МИНИСТЪРЪТ НА ОТБРАНАТА НЯМАЛ ИДЕЯ КАКВИ ОСТАНКИ СА ОТКРИЛИ НА УДАРЕН В ЧЕРНО МОРЕ КОРАБ

Нямам идея какви останки са открити от кораба Chelsea-3 и дали министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев е говорил за останки от дронове, или за такива от взрива. Това каза пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов. По-рано днес Пеев съобщи, че българските служби са открили определени останки, които предстои да бъдат анализирани, но не уточни от какво са те.

СЪГЛАСНА ЛИ Е С ИВО ХРИСТОВ, ЧЕ РУСИЯ ПЕЧЕЛИ ВОЙНАТА: ВЕЛИСЛАВА ПЕТРОВА СЕ НАПРАВИ, ЧЕ НЕ ЧУВА ВЪПРОСА

Външният министър Велислава Петрова-Чамова изглежда се направи, че не чува част от въпрос на водещата на сутрешния блок на БНТ Христина Хрисова относно войната в Украйна. Водещата попита дали дипломат №1 е съгласна с вицепремиера Иво Христов, че Русия печели войната в Украйна. Велислава Петрова се хвана само за първата част на въпроса - за мястото на Европа по време на преговорите за Украйна. Според външния ни министър, ако Европа не участва в процеса на преговори, много трудно ще има добър край за нея. Това е почти дословно повторение на казаното от Христов, че Европа не я чака добър край от войната в Украйна.

ПЪРВО В УКРАЙНА, А ПОСЛЕ В КОСОВО: МРЕЖА ЗА ВЕРБУВАНЕ В РУСКАТА АРМИЯ НА БАЛКАНИТЕ ПРИМАМВА С "ИЗКУШЕНИЯ"

Изгодни „договори“ – чрез които вербовчици предлагат на наемници възнаграждение от няколко хиляди евро, руско гражданство и социални придобивки за техните семейства – са част от мрежа за вербуване, която организира и финансира заминаването на граждани от Черна гора, Сърбия и Босна и Херцеговина, за да се бият на руска страна в агресията срещу Украйна, пише черногорският вестник "Победа".

"ВРЕМЕ Е ДА НАМЕРИ ДРУГ ПРЕГОВАРЯЩ": ТРЪМП С ОСТРА АТАКА СРЕЩУ ЗЕЛЕНСКИ, ХВАЛИ ПУТИН И СИ (ВИДЕО)

„Може би е време Володимир Зеленски да прати някой друг, който да преговаря за мир от името на Украйна“. Това заяви американският президент Доналд Тръмп пред журналисти пред Белия дом. В размяната на въпроси и отговори, той отново остро нападна Зеленски и неколкократно защити Владимир Путин и Си Дзинпин, като дори ги похвали.

РЕПУБЛИКАНЦИ СЕ ЗАКАНИХА НА ТРЪМП ДА МУ СПРАТ ПАРИ ЗАРАДИ УКРАЙНА. РУСИЯ И ИРАН МУ СЕ ПОДИГРАВАТ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Все повече републиканци в Камарата на представителите се обръщат срещу американския президент Доналд Тръмп заради откровените глупости с мирис на предателство, които той твори срещу Украйна и с които подкрепя най-големия исторически съперник на САЩ – Русия. На първо място, това е сделката с руския диктатор Владимир Путин за доставка на руски дизел за американския пазар. Това коментира The Hill в свой материал. В момента Конгресът е във ваканция заради предстоящите на 3 ноември избори, където се очертава сериозна загуба за републиканците именно заради действията на Тръмп.

КОЙ ДЕСТАБИЛИЗИРА ЕВРОПА? АНАЛИЗ НА КУЗМАН ИЛИЕВ (ВИДЕО)

Във Франция има изключителни социални проблеми, които са в основата на тези протести. Това заяви в предаването Студио Actualno икономическият анализатор и лидер на “България може”, Кузман Илиев, коментирайки бунтовете във Париж и други европейски градове.

ДЪЛГОВЕ, МИГРАЦИЯ И КРАХ НА СОЦИАЛНАТА ДЪРЖАВА: АНАЛИЗАТОРИ ПОСОЧИХА ДЪЛБОКИЯ КОРЕН НА КРИЗАТА ВЪВ ФРАНЦИЯ И ЕВРОПА

Коренът е в нещо, за което почти никой не говори, а именно в нарастващата неспособност на френската държава да посреща социалните си разходи. Франция има 115% дълг спрямо брутния вътрешен продукт и 5,1% бюджетен дефицит. В основата на всичко стои фактически банкрут на социалната държава, което заплашва да се превърне в общоевропейски проблем. Заплашва да се превърне в перспектива в дългова криза, подобна на тази в Гърция преди 15 години. Това мнение изрази журналистът Явор Сидеров в ефира на Нова телевизия относно протестите, завладели Франция и Европа.

"ПРОТЕСТЪТ НА ХЛЕБАРКИТЕ": КАКВО СЕ СЛУЧВА В ИНДИЯ?

През юли оставката на министъра на образованието в правителството на премиера Нарендра Моди сложи бърз край на първата мащабна вълна от студентски протести – известни като протестите на „хлебарките“ (този синоним използва индийският топ магистрат относно някои активисти – бел. ред.) – точно когато те набираха скорост. Този път обаче за премиера няма лесен изход.

"ШЕПОТИ В НОЩТА": МЛАДИ МУЗИКАНТИ ПРЕВРЪЩАТ КЛАСИЧЕСКАТА МУЗИКА В СПОДЕЛЕНА ЕМОЦИЯ (ВИДЕО)

Програмата, която ще свирим, е специално избрана за тази вечер, защото има много cross-relations между твoрбите. Хайдн, Шьoнберг и Шуберт в първия момент не звучат като че ли имат нещо общо, но всъщност за произведенията, и това също ще го кажем на нашата публикa, има много интересни факти и обстоятелствата, в които са написани. И затова ние искахме да направим един формат, който също и за младата публика да е интересен, защото е компактен, защото е кратък, и защото е много фокусиран върху съдържанието, върху музиката.

ОТВЪД РЕАЛНОСТТА: МАГИЯТА НА ФЕНТЪЗИ БАЛОВЕТЕ (ВИДЕО)

Представете си, че за една вечер можете да прекрачите границата между реалността и фантазията. Да се превърнете във феи, принцове и принцеси, и приказни създания, на място, където магията оживява, костюмите разказват истории, а въображението няма граници.