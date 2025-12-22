Най-важните новини за деня: 22 декември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 22 декември 2025 г.

СТРАХЪТ ОТ РАЗСЛЕДВАНЕ И ИМЕНАТА, КОИТО ПРИТЕСНЯВАТ САРАФОВ

В писмо, в което (уж) и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов иска отвод на всички представителите на Съюза на съдиите, които са дали съгласие да бъдат следващия специален прокурор за разследване на главния, са посочени конкретни имена. Това са съдиите Владислава Цариградска, Мирослава Тодорова и председателят на Съюза на съдиите в България Атанас Атанасов. Припомняме, че той пробва да прочисти списъка на съдиите, които биха заели мястото на специални прокурор за разследване на главния и неговите заместници, след като мандатът на Даниела Талева изтече. За следващият ад хок прокурор беше определен Антон Урумов, който не е член на ССБ, но пък беше част от вече закрития специализиран наказателен съд.

СВИДЕТЕЛКИТЕ СРЕЩУ КОЦЕВ: ПЛАМЕНКА ДИМИТРОВА Е ПОИСКАЛА И ПОЛУЧИЛА ОХРАНА, БИЛЯНА ЯКОВА - ИСКА, НО НЯМА

Една от основните свидетелки срещу кмета на Варна Благомир Коцев - Пламенка Димитрова ползва цивилна охрана, осигурена от Областната дирекция на полицията във Варна. Това показва съдържанието на заявление, подписано от Димитрова на 11 декември т.г., пише "Дневник". С документа тя е поискала от съдия - докладчика по делото срещу Коцев охраната й да бъде снета за периода от 12 ч. на 18 декември т.г. до 9 ч. на 5 януари 2026 г. (вероятно във връзка с пътуване за Коледните и Новогодишни празници). Именно в това заявление Пламенка Димитрова е посочила, че във връзка с делото срещу Коцев и е осигурена "защита за живота и здравето чрез лична физическа охрана от органите на МВР".

"ПОЛИТИКО" ЗА ЦЪНЦАРОВА: КРИТИЧНИЯТ ГЛАС КЪМ ПОЛИТИЦИТЕ БЕ ЗАГЛУШЕН ОТ ЕФИРА

Авторитетното издание "Политико" също отрази детайлно новината за свалянето на водещата на bTV Мария Цънцарова от ефира на сутрешния блок на телевизията с думите: "Отстраняването на известния водещ в България предизвика обратен ефект, като изведе на преден план опасенията за политическия натиск върху медиите на фона на разпадането на правителството на страната". Припомняме, че самата тя потвърди слуховете за отстраняването си от телевизията с думите: "Свалена от ефир".

AL JAZEERA: "Г-Н КОРУПЦИЯ" РАЗГНЕВИ МЛАДЕЖИТЕ В БЪЛГАРИЯ И СИ ПРИСВОИ ЕТНИЧЕСКАТА КАРТА

Арабската медия Al Jazeera излезе с обширен материал, посветен на протестите срещу Делян Пеевски в България. Автори са Диана Хусеин и Мохамад Ал Али. Диана е специалист по публични комуникации и международен анализатор - тя е публикувала свои материали и в Actualno.com.

ХАРТИЯ, МАШИНА, ЧЕСТЕН ВОТ: ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА С ЕКСПЕРТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС (ВИДЕО)

Съществени промени в Изборния кодекс не е добре да се правят година преди избори. Тази препоръка е на база натрупан опит. Непосредствено преди избори политиците вече са в предизборна кампания. Тогава има много повече лозунги, отколкото рационална мисъл. Това заяви в предаването “Студио Actualno” изборният експерт Ивилина Алексиева - Робинсън, коментирайки поредните идеи за промени в Изборния кодекс.

МАШИНИ СРЕЩУ ХАРТИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ: ЯСНА ДВОЙНА ПОДКРЕПА ОТ БЪЛГАРИТЕ КЪМ ПРОМЕНИТЕ

Близо 2/3 се опасяват, че липсата на нов бюджет ще се отрази реално на жизнения стандарт у нас, а всички партии в парламента носят отговорност, но закономерно - по-скоро досегашната власт, а не толкова досегашната опозиция. Само около 10% от българите твърдят, че тази година могат да си позволят да купуват повече стоки и подаръци за Коледа и Нова година спрямо предходната година. Останалите се поделят равно между „позволявам си, колкото и миналата година” и „позволявам си по-малко”.

АКО ПУТИН ПАК КАЖЕ "НЕ", ВРЕМЕ Е ЗА "ТОМАХОУК": И ОРБАН СЕ СЕТИ, ЧЕ ПАДНЕ ЛИ УКРАЙНА, УНГАРИЯ ЩЕ ЗАГАЗИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украйна остава изцяло посветена на това да бъде постигнат устойчив мир. Русия остава напълно посветена да постигне мир в Украйна. Това са две ключови изречения от две отделни публикации в социалната мрежа "Х" на Стив Уиткоф, специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток. Дори „званието“ на Уиткоф показва колко безумна е цялата конструкция в преследване на мир.

ЗАЕМЪТ ЗА УКРАЙНА НЕ Е ПОДАРЪК, ИМА МНОГО НЕИЗВЕСТНИ: АНАЛИЗАТОРИ РАЗЯСНЯВАТ

Все още не е ясно коя страна от ЕС каква сума ще плати по този заем за Украйна. Mеханизмът за осигуряване на тези 90 млрд. евро е чрез изтегляне на средствата от дълговите пазари - т.е. заем, гарантиран с пари от бюджета на ЕС, но първоначално, за да може да бъде реализирана процедурата по-бързо. Чехия, Словакия и Унгария няма да участват в този процес, но те не го и блокират. Така че 24 страни от ЕС ще осъществят този заем - такава е заявката засега. Това обясни Ивайло Иванов, представител на Съюза на офицерите от резерва, относно решението на лидерите на ЕС да отпуснат безлихвен заем на Украйна в размер на 90 млрд. евро.

BLOOMBERG: "СВОБОДНИЯТ СВЯТ" СЕ РАЗПАДА ОТВЪТРЕ

Доналд Тръмп прави големи неща във външната политика: опитва се да сложи край на войните в Украйна и Близкия изток, търси смяна на режима във Венецуела, води икономическа надпревара с високи залози с Китай. Но може би най-мащабната му и съдбовна политика е опитът му да пренастрои свободния свят.

ЗА ДА РАЗРУШИ НАТО: РУСИЯ НАПАДА ЕСТОНИЯ – ВАРИАНТИТЕ И ПРЕЧКИТЕ ПРЕД ПУТИН

Заради войната в Украйна, бойната мощ на Русия е намалена, финансовите, кадровите и военните ѝ ресурси са изтощени. В момента тя не разполага с възможности за успешно провеждане както на традиционна военна офанзива, така и на хибридна атака. На Русия ще са необходими около 5-10 години след края на войната в Украйна, за да се подготви за офанзива в Естония, даже и САЩ почти да не помагат на прибалтийските републики да изградят ефективна отбрана. Това пише в свой анализ мозъчният тръст Европейският център за международни отношения.