"Политико" за Цънцарова: Критичният глас към политиците бе заглушен от ефира

Авторитетното издание "Политико" също отрази детайлно новината за свалянето на водещата на bTV Мария Цънцарова от ефира на сутрешния блок на телевизията с думите: "Отстраняването на известния водещ в България предизвика обратен ефект, като изведе на преден план опасенията за политическия натиск върху медиите на фона на разпадането на правителството на страната". Припомняме, че самата тя потвърди слуховете за отстраняването си от телевизията с думите: "Свалена от ефир".

В своя материал журналистът Якоб Вайцман подчертава, че представители на медийната гилдия и граждани бяха на протест в петък вечер пред централата на bTV в София, за да изразят солидарност с Цънцарова и нейния колега Златимир Йочев, който също беше отстранен. По последна информация от самата телевизия обаче той е в "отдавна планиран коледен отпуск", както бе споделено от заместващия водещ на "Тази сутрин" Росен Цветков в понеделник.

Критиката към политиците заглъхна

"Политико" подчертава още, че Цънцарова е широко призната в България като критичен глас към политиците. "Загрижени сме за риска от още едно "изпразване на столчетата" - премахване на критични гласове - от националните телевизии на България. Призоваваме ръководството на bTV да вземе разумно решение, което не противоречи на обществения интерес или на законодателството, което защитава свободата на словото", пишат в позицията си от Асоциацията на европейските журналисти България.

Отстраняването на Цънцарова идва в момент на дълбоки политически сътресения и протести, които свалиха коалиционното правителство на страната и то подаде оставка след една от най-големите вълни на антиправителствени протести в историята, малко под година след встъпването си в длъжност, пише още изданието.

Протестиращите пред централата на bTV носеха чаши с надпис "Време е за истинска промяна" - препратка към същата чаша, с която Цънцарова наскоро се появи в ефир. Телевизионният канал отрече отстраняването на журналистите в изявление, като вместо това заяви, че компанията "води диалог с Мария Цънцарова и обсъжда възможности за развитие на своето програмно съдържание с нейното активно участие през новата година, което е стандартна практика."

И голямата картина

На финала на материала "Политико" припомнят и къде се намира България в тазгодишната класация на Репортери без граници (RSF) за медийна свобода - от 59-о място вече паднахме до 70-о място.

"Свободата на пресата е крехка и нестабилна в една от най-бедните и най-корумпирани страни в Европейския съюз. Малкото независими медии в България са под натиск", каза RSF в анализа си за 2025 г.

Припомнете си как в понеделник сутрин бе съобщено, че Златимир Йочев и Мария Цънцарова засега няма да водят сутрешния блок на bTV.