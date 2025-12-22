Заемът за Украйна не е подарък, има много неизвестни: Анализатори разясняват

Все още не е ясно коя страна от ЕС каква сума ще плати по този заем за Украйна. Mеханизмът за осигуряване на тези 90 млрд. евро е чрез изтегляне на средствата от дълговите пазари. Чехия, Словакия и Унгария няма да участват в този процес, но те не го и блокират. Така че 24 страни от ЕС ще осъществят този заем. Това обясни Ивайло Иванов, представител на Съюза на офицерите от резерва, относно решението на лидерите на ЕС да отпуснат безлихвен заем на Украйна в размер на 90 млрд. евро.

Българската позиция

Журналистът Огнян Дъскарев обърна внимание на българската позиция по този казус, която по думите му е била "доста интересна". "Ние подкрепихме Италия, Малта и Белгия като казахме, че тези средства за Украйна трябва да се разходват по европейските правила и закони. Така подкрепихме Белгия, която се тревожи, че ако се вземат парите на руснаците като репарационен заем, ще създаде лош прецедент и затова белгийците искат правни гаранции за защита от Кремъл", заяви той.

И добави, че "тези пари България не ги подарява, тъй като Украйна ще си ги плати от репарации след края на войната". "Някои хора обаче изхождат от това, че изобщо не се знае какво ще се случи с тази война, тъй като се води вече 4 години и не виждам Украйна да побеждава въпреки помощта, която получава. А ако Русия победи, аз не знам победител да плаща репарации, не съм чувал за такова нещо", каза Дъскарев.

Иванов коментира, че ако в крайна сметка Русия не изплати тези репарации в края на войната, ЕС ще използва тези 210 млрд. евро за връщането на заема и така нищо не се подарява.

Според Дъскарев тази тема не е затворена. "Европейският съюз първоначално замрази тези пари за шест месеца. Сега ги замразява за неопределено време, за да не се налага подновяване на всеки няколко месеца", каза той.

"Що се отнася до заема от 90 млрд. евро - външният министър на България преди два дни каза, че още не е определено колко ще плаща България и как ще се справи – с две думи, нищо още не е ясно", заяви Дъскарев.