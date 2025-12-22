Страхът от разследване и имената, които притесняват Сарафов

В писмото, в което и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов иска отвод на всички представителите на съюза, които са дали съгласие да бъдат следващия специален прокурор за разследване на главния, са посочени конкретни имена. Това са съдиите Владислава Цариградска, Мирослава Тодорова и председателят на Съюза на съдиите в България Атанас Атанасов. Припомняме, че той пробва да прочисти списъка на съдиите, които биха заели мястото на специални прокурор за разследване на главния и неговите заместници, след като мандатът на Даниела Талева изтече. За следващият ад хок прокурор беше определен Антон Урумов, който не е член на ССБ, но пък беше част от вече закрития специализиран наказателен съд.

ОЩЕ: "БОЕЦ" окупираха входа към кабинета на Борислав Сарафов (ВИДЕО)

Какво пише в писмото?

В писмото на Сарафов, което в. "Сега" е поискало и получило по Закона за достъп до обществена информация от Върховния касационен съд, който поддържа списъка с потенциални ад хок прокурори, и през който минават сигналите срещу главния прокурор и неговите заместници, той обяснява как е лично засегнат.

"Настоявам всички предстоящи действия, свързани с определянето на нов ад хок прокурор, да бъдат осъществени в мое присъствие, доколкото съм пряко засегнат", пише Сарафов в писмото си. И след това оправя искане от случайното разпределение при определянето на следващия специален прокурор да бъдат изключени всички членове на Съюза на съдиите "поради изразеното от отделни представители с ръководни функции в тази съсловна организация пристрастие и явна предубеденост спрямо личността ми".

Той припомня, че на 5 октомври най-голямата магистратска организация публикува позиция, с която искаше оставката му или принудителното му отстраняване от поста.

ОЩЕ: "Натискът ни ще става още по-силен": Мирчев вече има нови искания - оставка на Сарафов и Славчев (ВИДЕО)

Позицията последва отсъденото от Върховния касационен съд, че след 21 юли Сарафов няма легитимност като изпълняващ функциите главен прокурор заради приетите по-рано през годината промени в Закона за съдебната власт. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обаче тълкува, че законът не важи от Сарафов, а от следващия изпълняващ функциите главен прокурор. В същото време следващ титуляр не може да бъде избран, тъй като мандатът на Висшия съдебен съвет е изтекъл.

Според Сарафов обаче магистратите нямат право на мнение по принципни въпроси и не зачитат "законосъобразно решение на Прокурорската колегия на ВСС и принципа на правовата държава". Единствено Прокурорската колегия има правомощия да провежда кадровата политика на прокуратурата в България, продължава той.

Той не подминава и позицията на съдия Владислава Цариградска, публикувана в профила ѝ във Facebook от 17 октомври 2024 г., в която казва по негов адрес - да бъде особено въздържан в нападките си към представители на съдийската общност, с оглед задействания специален механизъм за разследване на главния прокурор и неприключилите проверки срещу самия него.

"Изявленията на Цариградска, която е и член на Управителния съвет на ССБ не могат да бъдат приети по друг начин освен като открита заплаха и закана за бъдещо наказателно преследване срещу мен", пише Сарафов.

ОЩЕ: Избраха новия ад хок прокурор

"Типичен и дори абсурден пример за проявената спрямо личността ми предубеденост е произнасянето на Мирослава Тодорова - бивш председател и активен член на ССБ, значително надскочи процесуалните си правомощия", пише Сарафов във връзка с произнасянето на съдия Тодорова, която отмени отказа на доскорошния ад хок прокурор Даниела Талева да образува разследване по сигнал на БОЕЦ. "Нейният акт е ярка демонстрация на политически провокирана позиция, но замаскирана и оформена като надлежен съдебен акт, очевидно целейки и постигайки широк медиен отзвук", продължава Сарафов, за когото явно това не е намеса в "законосъобразно решение" и в "правовия ред".

Сарафов смята, че такива позиции са напълно достатъчни, за да поставят в опасност принципа на справедлив процес. "Този риск е напълно реален, ако съдия от ССБ разглежда сигнали срещу мен", завършва прокурорът. Според него, като се изказват за отсъжданията на ВКС за неговата легитимност, от ССБ обсебвали чужди сфери на компетентност и го тълкували в синхрон "с определени политически групи въпроси извън техните правомощия".

Към писмото му има закачен списък с всички членове на ССБ.

Върховният касационен съд оставя писмото на Сарафов с исканията за отвод без разглеждане.