Най-важните новини за деня: 23 декември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 23 декември 2025 г.

МАРИЯ ЦЪНЦАРОВА СРЕЩУ ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ: РАЗКАЗ ЗА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА СМЕЛОСТ

Кратка история за смелостта на освободената от bTV водеща на сутрешния блок Мария Цънцарова и имоти на лидера на ДПС – Ново начало Делян Пеевски разказа в профила си със Facebook гражданският активист и журналист Иво Божков, който беше и общински съветник в София.

УПРАВИТЕЛЯТ НА БНБ: НЯМА ДА ПРИЕМА ДА СЪМ СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР

Управителят на Българската народна банка Димитър Радев обяви, че няма да приеме поста служебен премиер, ако му бъде предложен. На въпрос за евентуално заставане начело на служебен кабинет, Радев отговори: "Категорично не".

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ РИСК ЗАРАДИ ЛИПСАТА НА БЮДЖЕТ, ТАКСА СМЕТ И НОВ ПАРЛАМЕНТ: ГЛАСЪТ НА ОБЩИНИТЕ

Най-голямата ни тревога са по проектите по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Става въпрос за проекти, които в момента се изпълняват – за около 2 млрд. евро. Няма яснота в удължителния бюджет какво ще стане с тях. 450 млн. евро ще има за други проекти, вярваме, че там плащанията от държавата ще вървят по-ритмично. Това заяви Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Сдружението на общините (НСОРБ).

ПРЕДИ ЕВРОТО: ДЕПОЗИТИТЕ НА ДОМАКИНСТВАТА В БАНКИТЕ НАДХВЪРЛИХА НЕЧУВАНА ГРАНИЦА

Депозитите на домакинствата в българската банкова система преминаха границата от 100 млрд. лева. Това показват данните на Българската народна банка (БНБ) към края на ноември, месец преди влизането в еврозоната. Общата сума на депозитите на домакинствата (и НТООД) достига 100,88 млрд. лева (45,9 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт), като нараства с приблизително 2,9 млрд. лева спрямо преходния месец октомври.

КЕВР ОПРЕДЕЛИ НОВИТЕ ЦЕНИ НА ВОДАТА ОТ 1 ЯНУАРИ, ДЪРЖАВНИТЕ ДРУЖЕСТВА НЯМА ДА ГИ ВЪВЕДАТ

Водата в повечето населени места да поскъпне от 1 януари 2026 г. Това предвижда решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), което е взето на закрито заседание от регулатора. Регулаторът определя пределна цена на водата, съобразена с прага на социалната поносимост, но решението дали тя ще бъде приложена или не, е въпрос на преценка на управителите на ВиК дружествата и техните принципали.

ФАКТОРИТЕ „ИЗНЕНАДА“, „ПЪРВА КОЛА“ И КАК ДА ОСТАНЕМ СПОКОЙНИ НА ПЪТЯ: ГОЛЯМОТО ПЪТУВАНЕ ЗАПОЧВА

Големият проблем за всяка една катастрофа, която възниква, е факторът „изненада“. Водачите да не забравят, че пътуват в зимна обстановка, че могат да попаднат в заледен участък и когато попаднат на такова място, първото нещо е да запазят спокойствие, без резки действия на спирачната система и на волана и когато скоростта е съобразена с това, че пътуваме през зимата, може да се мине без инциденти.

ГЛАВНИЯТ АРХИТЕКТ НА СОФИЯ ПРОГОВОРИ И КАЗА КАКВО СЕДИ ЗАД ПОИСКАНАТА Й ОСТАВКА

Главният архитект на Столична община Богдана Панайотова проговори и обясни поисканата ѝ оставка със засегнати огромни интереси за стотици милиони левове. Тя посочи конкретни проекти с огромен интерес, които е спряла, и обяви, че ще гледа на тях като на лакмус къде стои кметът на София Васил Терзиев. "Нямаше как да не засегна всички, защото се опитах да създам ясни правила в полза на градоустройството и законодателството. Засегнати са големите фирми, които са работили по другия начин, засегнато е старото статукво, дори в самата администрация", коментира Панайотова.

БЕСАРАБСКАТА БЪЛГАРКА АЛЬОНА ЧЕРБАДЖИ: ДУШАТА МИ Е УКРАИНСКА, А СЪРЦЕТО - БЪЛГАРСКО (ВИДЕО)

„Душата ми е украинска, а сърцето ми - българско“. В специален разговор за Actualno.com бесарабската българка Альона Чербаджи разказва своята лична история пред нашия стажант-репортер София Бугор.

"СРЪБСКИЯТ СВЯТ", ПУТИН И МАНТРИТЕ НА МАКЕДОНИЗМА: ПРОФ. ПАВЛОВ С МРАЧНА ПРОГНОЗА ЗА БЪЛГАРО-МАКЕДОНСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ

2025 г. беше лоша за българо-македонските отношения, коментира историкът проф. Пламен Павлов пред Actualno.com, като според него вината е на правителството в Скопие, тъй като по думите му то продължава открито или прикрито да споделя идеята за "Сръбски свят", да действа в съгласие със службите на Белград в услуга на геополитическите интереси на Путин и днешната руска политика. Думите му дойдоха като равносметка в края на годината, в която не се случи нищо за македонски българи и в която езикът на омразата към страната ни продължи.

РУСИЯ С ПОРЕДЕН ЯСЕН СИГНАЛ, ЧЕ СКОРО НЯМА ДА ПРИЕМЕ МИР В УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Той (бел. ред. - Кирил Дмитриев, ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции) в момента е на бизнес пътуване в Маями. Надявам се да се върне със сигнали, които американците са получили от европейците и украинците. Ще дискутираме всичко. Ще видим какво може да бъде прието и какво абсолютно не може да бъде прието. Мисля, че повечето от предложенията няма да ни устройват, разбира се. Ще се придържаме към това, за което постигнахме съгласие в Анкоридж (Аляска), както и на други срещи с американските представители". Това заяви Юрий Ушаков, основен съветник на руския диктатор Владимир Путин, по темата за преговорите за мир в Украйна. Ушаков говори пред кремълското придворно информационно оръдие Павел Зарубин – думите му са красноречиви, Русия няма никакво намерение наистина да преговаря за мир в Украйна и да прави отстъпки.

ЩЕ СЕ УСПОКОИ ЛИ ЕВРОПА, СЛЕД КАТО ВОЙНАТА В УКРАЙНА ПРИКЛЮЧИ?

Повечето репортажи в германските медии след приключването на преговорите за Украйна в Берлин са оптимистични (разговорите бяха между Украйна, САЩ и европейските ѝ съюзници), пише турското издание Evrensel. Мнозина смятат, че топката вече е в полето на диктатора Путин. Подробностите около това кои точки са били премахнати и кои добавени към "мирния план", който е сведен от 28 на 20 точки, се пазят в тайна. Вероятно всичко ще стане по-ясно след посещението на американската делегация в Москва.