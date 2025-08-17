Дайте ми Донбас и няма да има друга война: Всичко, което се знае за предложенията на Путин към Тръмп и Украйна (ОБЗОР-ВИДЕО)

След срещата си с американския президент Доналд Тръмп в Аляска руският диктатор Владимир Путин се завърна в Москва и проведе среща с представители на Кремъл. На нея издирваният от Международния наказателен съд в Хага руски лидер каза, че търси бързо решение на войната "с мирни средства". Той твърди, че срещата му с Тръмп "е доближила страните до правилните решения". Въпреки това отново настоя, че разрешаването на т.нар. "коренни причини" за войната в Украйна трябва да бъде в основата на всяко споразумение.

Putin said he seeks a swift resolution to the war “by peaceful means” and claimed his meeting with Trump “brought the sides closer to the right decisions.” However, he again insisted that addressing the so-called “root causes” of the war must be the basis for any settlement. pic.twitter.com/vKJDThDnoy — WarTranslated (@wartranslated) August 16, 2025

Под "първопричини" в Кремъл разбират разширяването на НАТО на изток и предполагаемото унищожаване на всичко руско ("русский мир") от страна на украинското правителство. С този термин Москва опрадвава пълномащабната си инвазия в съседната страна и настоява за смяна на правителството в Киев, което да стане проруско. В такъв случай - прави ли компромиси Путин, за да има мир? Не, ако вярваме на добре информирани източници от авторитетни западни издания.

Още: Путин: Трябва да премахнем причините за кризата, Тръмп: Украйна да отстъпи целия Донбас

Какво е поискал Путин и каква е позицията на Тръмп?

Различни американски официални лица посочиха, че руският диктатор може да е склонен да направи "компромис" по някои от своите искания за прекратяване на войната, но самите изявления на Путин и официалните изявления на Русия противоречат на тези твърдения. Американският президент Доналд Тръмп заяви на 16 август, че срещата му с Путин и последвалото телефонно обаждане с украинския президент Володимир Зеленски и лидерите на Европа и НАТО са били продуктивни. Той каза, че "всички" са решили, че най-добрият начин да се сложи край на войната на Русия в Украйна, е да се започнат преки преговори за мирно споразумение, а не за споразумение за прекратяване на огъня.

Тръмп обяви, че ще се срещне със Зеленски в Белия дом на 18 август и че може да насрочат последваща тристранна среща с Путин. Според Axios републиканецът иска такова тристранно събитие "бързо" - предполага се, че тя може да се състои още до следващия петък - 22 август. Американската медия посочва още, че Русия предложи Китай като един от възможните гаранти за сигурността на Украйна. Поради това Путин вероятно няма да се съгласи с факта, че международните сили за сигурност ще се състоят от войски на НАТО.

Още: След "Аляска 2025": Тръмп е казал на евролидерите, че Путин не иска примирие в Украйна

Bloomberg съобщи, позовавайки се на свои източници, че Тръмп е заявил по време на разговора с евролидерите и Зеленски, че Путин иска Украйна да отстъпи цялата територия на Донецка и Луганска област, но е отбелязал, че решението какво да се прави с територията на Донбас, е в ръцете на Украйна. Източниците са съобщили, че Путин е предложил ефективно замразяване на фронтовата линия в Запорожка и Херсонска област, ако има украинско изтегляне от Донбас - там, където руската армия не контролира всичко.

И още - Тръмп е изразил готовността на Съединените щати да допринесат за гаранциите за сигурност на Украйна, стига те да не включват НАТО. Той е предположил, че Путин ще приеме това.

Axios съобщи, позовавайки се на източник, че Тръмп е информирал Зеленски и европейските лидери, че Путин твърдял следното: руските сили постигат значителен напредък на бойното поле и могат да завземат цялата Донецка област. Специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф, който се превърна, на практика, в пратеник за Украйна и Русия, е информирал Зеленски и лидерите на НАТО по време на разговора за това как Путин разглежда териториалните въпроси и какво е готов да даде в замяна. Медията пише, че Уиткоф е казал, че Путин е готов да сложи край на войната и да се ангажира да се въздържа от завземането на още украинска територия и да не напада Украйна или други страни в нова война. Според някои американски медии тази гаранция щяла да стане с писмено заявление.

Още: Преди срещата във Вашингтон: Европа решава дали да се присъедини към Зеленски

"Путин (по време на преговорите с Тръмп, бел. ред.) предложи замразяване на по-голямата част от фронтовите линии, ако киевските войски отстъпят цялата Донецка област. Зеленски отхвърли това искане", казва източник на Reuters. Украинският президент и досега публично обявява, че не само няма, но и не може да нарушава Конституцията на страната си, като предава суверенна украинска територия на чужда сила.

Редица американски издания - Bloomberg, The Financial Times, The New York Times - пишат, че Кремъл поставя и други изисквания, свързани с "елиминирането на основните причини" за конфликта – а именно промяна на политическата структура на Украйна, прекратяване на интеграцията в ЕС и НАТО и отслабване на въоръжените сили на Украйна. Путин също така е поискал да се гарантира официалният статут на руския език в Украйна и да се осигури сигурността на Руската православна църква, гласи информацията. Reuters също очертава предложението на Путин за прекратяване на войната в Украйна: няма да има примирие преди сключването на всеобхватно споразумение; пълно изтегляне на украинските войски от Донецк и Луганск; Русия замразява линиите в Херсон и Запорожие; Украйна си връща части от Суми и Харков; официално признаване на руския суверенитет над Крим; частично облекчаване на санкциите; Украйна няма да бъде допусната в НАТО; възможни гаранции за сигурност; официален статут на руския език и защита на Руската православна църква.

Отстъпка ли е това от максималистичните цели на Руската федерация, преценете сами: Путин постави две условия, за да приеме ултиматума на Тръмп (ВИДЕО).

Гаранции за сигурност: къде стои Европа в цялата картина?

Зеленски публично призова Тръмп да засили санкциите срещу Русия, ако Путин започне да "избягва тристранната среща", и потвърди, че само Киев може да взема решения за земите на Украйна. "В разговор с президента Тръмп казах, че санкциите трябва да бъдат засилени, ако не се състои тристранна среща или ако Русия избягва честно прекратяване на войната. Санкциите са ефективно средство. Сигурността трябва да бъде гарантирана надеждно и дългосрочно с участието както на Европа, така и на Съединените щати. Всички въпроси, които са важни за Украйна, трябва да се обсъждат с участието на Украйна и нито един въпрос, включително териториалните въпроси, не може да бъде решен без Украйна", написа украинският президент.

На фона на всичко това Зеленски каза, че Русия подготвя нови удари. В следващите дни руските сили може да се опитат да засилят натиска и атаките, смята той и твърди, че Кремъл се нуждае от това, за да си осигури по-благоприятни условия в преговорите.

Още: Володимир Зеленски: Убийствата трябва да спрат възможно най-скоро

Лидерите на ЕС излязоха със съвместна декларация след разговорите си с Доналд Тръмп на 16 август. Ето основните точки:

Европа е готова да помогне за организирането на тристранна среща на върха между Зеленски, Путин и Тръмп.

Украйна трябва да получи "железни" гаранции за сигурност, за да защити ефективно своя суверенитет и териториална цялост.

Не трябва да се налагат ограничения върху въоръжените сили на Украйна или върху тяхното сътрудничество с трети страни.

Русия не може да има право на вето върху пътя на Украйна към ЕС и НАТО.

Решенията относно собствената територия ще се вземат от самата Украйна. Международните граници не трябва да се променят със сила.

Подкрепата за Украйна ще продължи.

Изявлението е подписано от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателя на Европейския съвет Антонио Коща, френския президент Еманюел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц, италианския премиер Джорджа Мелони, полския премиер Доналд Туск, финландския президент Александър Стуб, британския премиер Киър Стармър.

❗ Decisions about its own territory will be made by Ukraine itself



🇪🇺EU leaders issued a joint statement following their talks with Donald Trump. Here are the key points:



🔻 Europe is ready to help organize a trilateral summit between Zelensky, Putin and Trump.

🔻 Ukraine must… pic.twitter.com/m9OcpyZ6f2 — NEXTA (@nexta_tv) August 16, 2025

Разбира се, има и евролидери като Виктор Орбан, които продължават да изразяват руските наративи: "Светът вече е много по-безопасно място": Виктор Орбан след срещата Тръмп-Путин.

В това число влиза и словашкият премиер Роберт Фицо, който пусна видеообръщение и направи изказване в стила на Кремъл относно "първопричините" за войната, която Путин разпали срещу Украйна. Той заговори за необходимостта да се предоставят и на Русия гаранции за сигурност - не само на Украйна. "За първи път черно-бялото виждане за войната в Украйна беше отхвърлено", заяви словашкият министър-председател, подчертавайки, че срещата на върха в Аляска "даде възможност да се решат няколко задачи".

Европейските съюзници на Украйна обаче ще уверят Зеленски, че ще продължат да подкрепят страната, ако тя реши да продължи да се бори. "Ще му кажем, че ще правим това, което сме правили досега: ще доставяме оръжия, ще оказваме подкрепа и ще осигурим пътя към членство в ЕС. Украйна трябва сама да реши дали иска да продължи борбата", заяви полският външен министър Радослав Сикорски.

Ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас заяви, че Путин е напуснал Анкъридж без никакво обещание да спре убийствата. "Русия няма намерение да сложи край на тази война скоро – Москва започна нови атаки дори по време на преговорите. САЩ имат силата да наложат сериозни преговори. Европа ще продължи да подкрепя Украйна и ще настоява за 19-и пакет от санкции", каза тя.

Още: Гаранции за сигурност: Зеленски разговаря с Тръмп и получи покана да отиде в САЩ

CNN съобщава, че европейски официални лица и Тръмп са обсъдили възможни гаранции за сигурността на Украйна по модела на член 5 от Северноатлантическия договор, но извън НАТО, като част от потенциално мирно споразумение. Член 5 на НАТО гласи, че нападение срещу държава членка води до помощ за нея на място от останалите членове на Алианса. Европейски официален представител заяви, че гаранциите ще дойдат от Европа и САЩ, но самата НАТО няма да участва. Детайлите засега остават неясни.

Лидерите на ЕС и Обединеното кралство заявиха в съвместно изявление, че изключват всякакви ограничения на доставките на оръжие за Киев или отказ от интеграцията на Украйна в ЕС и НАТО.

Още: "Топла среща по съседски": Руските медии след "Аляска 2025"

Натиска ли Тръмп Украйна да приеме сделка в стил "капитулация"?

Financial Times съобщава, че Тръмп ефективно се е присъединил към Путин, като оказва натиск върху Украйна да приеме "мирно споразумение" в стил "капитулация". Украински официални лица са нарекли рязката промяна в позицията му след срещата на върха в Аляска "удар в гърба".

Британското издание The Times съобщава, че Тръмп може да прехвърли вината за евентуален провал на мирните преговори върху Зеленски. Вестникът пише, че републиканецът вече е съгласен да откаже кандидатурата на Украйна за членство в НАТО и че може да обмисли по-нататъшни отстъпки към Москва, включително блокиране на пътя на Украйна към интеграция в ЕС.

Още: "Като на куклен театър по телевизията": Резултатът от срещата в Аляска

Американската делегация е получила впечатлението, че Путин е отворен за преговори относно областите Суми и Харков в Украйна, където присъствието на руската армия е минимално. Кореспондентът на Axios Равид съобщи, че Путин е поискал САЩ да признаят "тези четири области" (вероятно Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област, въпреки че информацията не е ясна) и окупирания Крим като руски.

Кореспондентът на Newsmax в Белия дом Майк Картър съобщи на 15 август, позовавайки се на неуточнени източници, че Путин е оттеглил възраженията си срещу преподаването на украински език в Украйна и срещу предоставянето на гаранции за сигурност на Киев от страна на НАТО, които биха позволили на страните от Алианса да защитят Украйна, ако Русия наруши някое споразумение. Картър заяви, че неуточнените източници са казали, че Русия и Украйна все още трябва да изработят определение и механизъм за прилагане на примирие.

Донецка област: наистина ли Русия може да я превземе бързо?

Путин може би е предложил и ограничено примирие в Южна Украйна в замяна на Донецка област, но другите подробности от предложението му към Тръмп остават неясни, пише междувременно американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната - ISW.

Украинските сили обаче няма да могат да проведат безопасно и организирано оттегляне от неокупираната от Русия част на Донецка област в съответствие с изискването на Путин без пълно прекратяване на огъня в целия театър на военните действия, допълва институтът. Оттеглянето на Украйна от останалата част от Донецка област, което ще е значителна военна и политическа отстъпка, без пълно прекратяване на огъня, което да обхваща ударите с дълъг обсег и всички дейности на фронта, би представлявало сериозен риск както за оттеглящите се украински сили, така и за украинските сили в тиловите райони в Харковска област. Путин не е предложил прекратяване на огъня, при което украинските сили биха могли да се оттеглят безопасно през границата на Донецка област и да защитят тиловите райони от подновена руска агресия по фланговете. Административната граница на Донецка област е далеч от основната отбранителна линия на Украйна в региона, известна като "крепостния пояс", и дори ако Путин приложи прекратяване на огъня - достатъчно дълго, за да могат украинските сили да се оттеглят от Донецка област - подновените руски наземни атаки и обстрел както от настъпващите сили в Донецка област, така и от силите на фланга в Харковска област, биха застрашили ВСУ по фронтовата линия и в тиловите райони, гласи оценката.

Още: Уж като "отстъпка": Путин предложил идея, която ще сбъдне негова 11-годишна мечта в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Тези удари биха намалили бойните способности на украинските сили, включително способността на Украйна да се защити от подновени руски опити да настъпят в Харковска област от Донецка област или по десния фланг в Харковска област, добавя мозъчният тръст.

ISW продължава да оценява, че евентуално оттегляне на Украйна от Донецка област би влошило отбранителните способности и отбранителната индустриална база и би поставило стотици хиляди украински цивилни под руска окупация. Украйна би се нуждаела от солидни международни гаранции за сигурност и незабавно разполагане на международен миротворчески контингент, за да възпрепятства бъдеща руска агресия. Завладяването на останалата част от Донецка област вероятно ще бъде трудна и продължителна задача за руските сили, а не бърза операция, както Путин вероятно се опитва да го представи, тъй като руските сили остават неспособни да постигнат оперативно значими успехи или да напредват бързо. Те понастоящем нямат средства да обкръжат, проникнат или по друг начин превземат укрепления на Украйна или останалата част от неокупираната Донецка област, което Путин е поставил като предварително условие за прекратяване на огъня без съпоставими руски отстъпки.

Съобщенията, че Путин е отхвърлил пълно прекратяване на огъня в Украйна, и продължаващите руски офанзиви в областите Харков и Суми показват, че той възнамерява да продължи войната, докато преговорите продължават. Кремъл е дал указания на руските медии да представят срещата на върха в Аляска като среща между две суперсили и да подготвят руското общество за възможността от продължителна война в Украйна, анализират още експертите от ISW.

Още: Какво искаше Тръмп и какво стана от срещата с Путин?

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Леко повишение във военната активност в Украйна на дневна база отчита Генералният щаб на украинската армия. На 16 август са станали 148 бойни сблъсъка, което е с 9 повече спрямо 15 август. Руснаците са хвърлили 127 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 86 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 26 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 5955 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с около 50 снаряда по-малко. Руската армия е използвала 4718 FPV дрона, което е с около 940 по-малко за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак в Покровското направление е най-горещо – 51 руски пехотни атаки са отбити там. Още 26 нападения на руснаците е имало в съседното от юг Новопавловско направление, твърдят Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). В Лиманското са станали 32 атаки, а в Купянското - 17. Няма други сектори на фронта, където да е имало двуцифрен брой руски пехотни нападения.

Още: "Русия е голяма сила, а те не са": Без да налага санкции на Путин, Тръмп прати топката в полето на Зеленски (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинските сили отблъснаха механизирана руска атака близо до Купянск, където руснаците се опитаха да настъпят към левия фланг на града с 2 танка, 3 бронетранспортьора МТ-ЛБ и около 40 войници. Координираните действия на полка безпилотни летателни апарати "Ахил", 116-а механизирана бригада и 15-а гранична бригада "Кара-Даг" спряха атаката, унищожавайки и петте бронирани превозни средства, похвали се украинската армия с видео. Силите на "Ахил" унищожиха 1 танк и 2 МТ-ЛБ, а другият бронетранспортьор беше повреден, гласи съобщението.

Ukrainian forces repelled a mechanized Russian assault near Kupyansk, where Russians attempted a push toward the city’s left bank with 2 tanks, 3 MT-LBs, and about 40 troops. Coordinated actions by the Achilles UAV regiment, the 116th Mechanized Brigade, and the 15th Border Guard… pic.twitter.com/79YsSUm3va — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 16, 2025

Украински FPV дронове удариха руска колона и на магистралата Рилск–Хомутовка в руската област Курск.

Ukrainian FPV drones struck a Russian column on the Rylsk–Khomutovka highway (Kursk region). pic.twitter.com/iJV4m8QDmq — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 17, 2025

Що се отнася до Сумска област, украинските сили продължават настъплението си с цел да унищожат руските войски и да освободят населените места там, като в някои райони напредват с 1 до 2,5 км, твърди Генералният щаб на украинската армия. Според генщаба са създадени зони за контрол на огъня, за да се блокира руската логистика, евакуация и подкрепления.

Украинските сили вероятно са освободили няколко населени места в рамките на руската окупация североизточно от Добропиля, т.е. северно от град Покровск. Геолокализирани кадри, публикувани на 15 август, показват украинските сили, които прочистват руски позиции и вземат военнопленници североизточно от Добропиля - в рамките на Весело и Хрузко.

93rd Mech Brigade

Vesele, Donetsk

Ukrainian UGV with a gun shoots at a house (0:15)

48.542753, 37.270097@GeoConfirmed pic.twitter.com/4ySvFkhLWQ — imi (m) (@moklasen) August 15, 2025

Генералният щаб на Украйна потвърди доклада на 1-ви Азовски армейски корпус от 15 август, че украинските сили са освободили шест населени места североизточно от Добропиля, включително Хрузко, Рубижно, Нововодяне, Петровка, Весело и Золотий Колодяз, в операции от 12 до 15 август. Украинският генерален щаб и корпусът заявиха, че украинските сили са убили 271 руски военнослужещи, ранили са 101 руски войници и са взели 13 военнопленници, както и че са унищожили един руски танк, две бронирани машини и 37 мотоциклета и други превозни средства по време на тези операции. Руски военни блогъри твърдят, че украинските сили са напреднали само в неукрепени райони североизточно от Добропилля и че руснаците укрепвали позициите си в северната част на плацдарма си. Руският военен блогър Юрий Подоляк опроверга украинските твърдения, че ВСУ са напреднали в тази част от фронта, но призна, че украинските сили са влезли във Весело и Золотий Колодяз.

Още: Западните медии за срещата в Аляска: Повече въпроси, отколкото отговори

Друг руски военен блогър се оплаква, че руското проникване не е устойчиво, защото е твърде тясно и уязвимо за украинските превантивни действия и атаки, които заплашват способността на руските сили да поддържат плацдарм източно и североизточно от Добропиля. Руските сили не са в състояние да прекъснат магистралата Т-0514 Добропиля-Краматорск, защото основата на проникването е твърде тясна за дълбочината му, казва Z-каналът "Филолог в засаде". Според него руските сили трябва да разширят фланговете на проникването, преди да се сражават за магистралата.

По-голямата част от района при Золотий Колодяз – Новые Шахове – Никаноровка е "отрязан от частите на ВСУ и по-нататъшното снабдяване или изпращане на подкрепления от страна на врага е напълно невъзможно, но все още има много работа на място", пише украинският Telegram канал "Офицер", поддържан от лейтенант от ВСУ с позивна "Алекс". "Врагът също прави изводи и въз основа на това ще изготви планове и тактики за по-нататъшни настъпателни действия: акцентиран пробив на отбраната и, ако е успешен, пускане на допълнителни ресурси в дълбочината на нашата отбрана. Алармата е доста тревожна в контекста на повторението на подобни ситуации в други райони на фронта", смята "Офицер".

Кадрите от украинските сили, които превземат селища североизточно от Добропиля, и липсата на съобщения, които да сочат, че руснаците подсилват плацдарма си достатъчно, за да го използват, показват, че ВСУ вероятно са превзели тези селища, както вече съобщават множество украински източници, заключават от ISW.

Междувременно 7-ма гвардейска отделна моторизирана стрелкова бригада (3-та гвардейска комбинирана армия) на Русия поставя знамена в Серебрянка, северно от Северск, хвалят се руски военнопропагандни Telegram канали като "Два майора". "Кадри от атаката определено си заслужават да бъдат видени", пише той. Геолокализирани кадри, публикувани на 16 август, наистина показват, че руските сили наскоро са превзели Серебрянка (северно от град Северск) - вижте тук ВИДЕО 18+ (само за абонати на Telegram).

Война на ракети и дронове

През нощта на 16 срещу 17 август Русия атакува Украйна с балистична ракета "Искандер-М" и 60 безпилотни летателни апарата, съобщиха от ВВС на нападнатата страна. Според предварителни данни - към 09:00 часа тази сутрин силите за противовъздушна отбрана са свалили или обезвредили с електронно заглушаване 40 дрона в северната и източната част на страната. Ракетата и още 20 безпилотни летателни апарата са поразили 12 места в предните линии на регионите Харков, Донецк и Днепропетровск, съобщиха украинските ВВС.

Кадри от региона на Днепропетровск показват, че са ударени районите Никополски и Синелниковски. Щети има по частни къщи, автомобили и гараж. Няма жертви, съобщи областната администрация.

46 украински безпилотни летателни апарата са били свалени над Русия през нощта, съобщава Министерството на отбраната в Москва: 16 над територията на Белгородска област, 14 над Нижегородска област, 9 над Воронежка област, 3 над Брянска област, по 1 над Курска област, Орловска област, Калужка област и Смоленска област.

Още: Тежка нощ в Русия: Удар по нефтопреработвателен завод, атаки в Белгород и Курск (ВИДЕО)

Железопътната гара в Лиски във Воронежка област е била атакувана от дрон. Ранен е един служител, повредени са електропроводи, а няколко влака са закъснели, съобщава губернаторът, без да назовава конкретно гарата. Жителите също съобщават, че железопътната гара в Лиски е била повредена - наблизо има и петролна база, която вече беше обект на атака от страна на украинците. Гарата в Лиски е важен логистичен хъб за руснаците.

Ukrainian drones reportedly struck the Lisky logistics hub in Voronezh region at night. pic.twitter.com/nVjbSBMfpZ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 17, 2025

"Според предварителна информация, железопътен работник е бил ранен в една от общините. Той е бил хоспитализиран в областната болница. В резултат на падането на отломки от дрона, електропровод на железопътната гара е бил повреден и движението на няколко влака е било забавено. Службите за спешна помощ се готвят да започнат възстановяването на електропровода. В същия район са се възпламенили магазин и пазар за дрехи. Пожарните екипи вече работят на мястото. В друга община се гаси пожар в газопровод. Заплахата от пряка атака с дронове остава в три общини в областта. В цялата област е в сила предупреждение за атака с дронове", заяви губернаторът.

Федералната пътническа компания потвърждава атаката срещу жп гара Лиски в региона на Воронеж, като казва, че 14 влака са забавени - включително влакове към Москва. Говори се за "падане на отломки от безпилотен летателен апарат".