Факторите „изненада“, „първа кола“ и как да останем спокойни на пътя: Голямото пътуване започва

Големият проблем за всяка една катастрофа, която възниква, е факторът „изненада“. Водачите да не забравят, че пътуват в зимна обстановка, че могат да попаднат в заледен участък и когато попаднат на такова място, първото нещо е да запазят спокойствие, без резки действия на спирачната система и на волана и когато скоростта е съобразена с това, че пътуваме през зимата, може да се мине без инциденти.

Съветите преди голямото пътуване за празниците и впоследствие за голямото връщане отправи Красимир Георгиев, председател на Асоциацията на автомобилистите в България в студиото на bTV.

Красимир Георгиев посочи, че няма как всяка една кола да бъде „първият автомобил“. „Трябва да проявяваме съчувствие, колегиалност и е по-хубаво да си разменим по една усмивка и поздрав с едно „благодаря“ с аварийните мигачи, отколкото да влизат в словесни излияния, които не са особено приятни“, апелира той.

Георгиев призова водачите, които ще пътуват за празниците, да не си развалят празника. Всичко това може да се избегне с една по-голяма толерантност и подготовка на автомобила. По-добре човек да стигне 20-30 минути по-късно там, закъдето пътува, отколкото да бъдат 2-3-4 часа по-късно, добави той.

Състоянието на чистачки, на отоплението и резервоарът да бъде пълен догоре преди да се тръгне на път, препоръча Красимир Георгиев.

Той допълни, че Асоциацията на автомобилистите в България се бори за дигитализация на учебния процес. „Автомобилна администрация упорито иска това да не се случи, но след Нова година се надявам да има ново ръководство на Автомобилна администрация. Добрата подготовка ще е гаранция за намаляване жертвите на пътя“, каза още Георгиев.

Големите магистрали - най-натоварени

На АМ „Тракия" и АМ „Хемус" се очаква да бъде най-натоварено движението за голямото пътуване за коледно-новогодишните празници, заяви главен инспектор Лъчезар Близнаков от отдел „Пътна полиция" в Главна дирекция „Национална полиция' пред bTV.

Той обясни, че няма да има рекорди по отношение на интензивността на движението, но служителите на МВР по контрол на пътното движение ще бъдат на пътя. Главен инспектор Близнаков призова водачите да бъдат смирени и толерантни както в домовете си, така и на пътя, призова главен инспектор Близнаков.

По думите му дори една лека катастрофа да настъпи, ще донесе тапа на движението.

Главен инспектор Близнаков посочи, че на завръщане от големите празници „Пътна полиция“ очаква да бъде доста по-натоварено. Няма места по основните направления, които да са в ремонт, така че ако се спазват правилата и всички водачи са толерантни, очакваме безпроблемно придвижване към големите градове, добави той.

Главен инспектор Близнаков призова водачите на товарните автомобили да спазват закона. Ще има и движещи се полицейски автомобили, които ще извеждат онези водачи, които не се вписват в интензивния график, уточни той. Необозначени полицейски автомобили също ще са на пътя, каза още той.

