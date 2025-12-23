Ще се успокои ли Европа, след като войната в Украйна приключи?

Повечето репортажи в германските медии след приключването на преговорите за Украйна в Берлин са оптимистични (разговорите бяха между Украйна, САЩ и европейските ѝ съюзници), пише турското издание Evrensel. Мнозина смятат, че топката вече е в полето на диктатора Путин. Подробностите около това кои точки са били премахнати и кои добавени към "мирния план", който е сведен от 28 на 20 точки, се пазят в тайна. Вероятно всичко ще стане по-ясно след посещението на американската делегация в Москва.

Най-голямата радост за европейците, особено за Германия, не беше толкова очакването войната да приключи, колкото фактът, че Западът като цяло е намерил общ език и е изпратил послание за единство срещу Русия. Европейските страни, които бяха изключени от преговорния процес от САЩ, успяха да седнат на масата по време на срещата в Берлин. Разбира се, това стана срещу поемането на военните и финансовите аспекти на т.нар. "гаранции за сигурност" за Украйна. Най-конкретният резултат от разговорите беше, че тези гаранции ще бъдат осигурени от международни сили, създадени от европейците. Остават обаче множество неясноти около практическото прилагане на този ангажимент. Още: Ако Путин пак каже "не", време е за "Томахоук": И Орбан се сети, че падне ли Украйна, Унгария ще загази (ОБЗОР - ВИДЕО)

Германия се завърна

Възвърнатото самочувствие на Германия беше особено видимо в последното "правителствено изявление" на канцлера Мерц за годината пред парламента. В речта си той подчерта два основни момента: първо, че "Германия се завърна на международната сцена", и второ, че "ние не сме играчка на великите сили". И двете послания се рекламират активно на вътрешния пазар като нови истории за успех. В действителност Германия, третата по големина икономика в света, винаги е била участник в империалистическите борби за власт. Посланието във второто изявление е ясно насочено към САЩ и Доналд Тръмп. "Великите сили", за които става дума, не са други, а именно Съединените щати. Това разкрива и кухотата на реториката за "единство" срещу Русия, демонстрирана в Берлин. Различията в интересите между западните сили ще продължат да излизат на повърхността при всяка възможност.

Западните държави, които се споразумяха за 20-точков план в Берлин и го изпратиха на Тръмп и Путин, не считат, че идва намаление на напрежението, дори ако бъде постигнато споразумение с Русия. Дали подобно споразумение изобщо ще бъде спазвано, остава един от ключовите въпроси за предстоящия период. Досегашното развитие на събитията сочи, че това ще бъде изключително трудно.

Още преди войната в Украйна европейските държави постепенно превърнаха Източна Европа в арсенал като част от стратегията си за сдържане на Русия. Военните разходи в балтийските държави вече надхвърлят 5% от БВП, докато в Полша те са над 4%. Финландия, която има най-дългата сухопътна граница с Русия, и Швеция, дълго време сочена като пример за "неутралност", са членове на НАТО вече две години. Военните разходи в тези страни също нараснаха рязко. Всичко това в огромна степен е следствие на решението на Путин да нахлуе в Украйна - Още: Заемът за Украйна не е подарък, има много неизвестни: Анализатори разясняват

Ден след преговорите в Берлин, по покана на Финландия, правителствените ръководители на Швеция, Естония, Латвия, Литва, Полша, България и Румъния се срещнаха в Хелзинки. Поглед към картата показва, че това са държавите, които обграждат Русия по суша и море по източноевропейската линия, простираща се от Финландия до Турция. С други думи, това са страните, които биха се оказали на първа линия при евентуален военен конфликт с Русия. Неслучайно тази среща беше наречена "Среща на върха на Източния фланг".

Според репортаж на Süddeutsche Zeitung в заключителното комюнике се казва: "Обсъдихме как можем да засилим сътрудничеството срещу руската заплаха." Отбелязва се също, че подобно задълбочаване на военното сътрудничество и съвместното въоръжаване поражда безпокойство в страни като Германия, Франция и Италия, които отдавна настояват за по-голяма военна и финансова подкрепа за "Източния фланг" на ЕС. Още: Зеленски назова константите и променливите в уравнението за мир. Армията на Путин "евакуира" украински граждани в Русия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Въоръжаването на Украйна

Друго важно развитие е свързано с нови инициативи за въоръжаване на Украйна. Докато делегациите на САЩ и Украйна, както и европейците, водеха мирни преговори в Берлин, Германия паралелно работеше върху разширяване на военната помощ за Киев. Въпреки че изказванията по време на 8-ия германо-украински икономически форум, на който присъстваха Мерц и Зеленски, акцентираха върху мира, подготовката за продължаване на войната и въоръжаването изглежда ще продължи.

На форума германският производител на дронове Quantum Systems и украинската компания Frontline Robotics обявиха създаването на съвместно предприятие под името "Quantum Frontline Industries" за производство на напълно автоматизирани дронове за украинските въоръжени сили. Така Германия ще продължи да снабдява Украйна с високотехнологично военно оборудване и да извлича икономически ползи от това. Още: Замразените руски активи и европейският заем за Украйна: Външният министър в оставка сложи точка на темите

Последното развитие е свързано с "германското настояване" замразените руски активи да бъдат използвани за въоръжаване на Украйна. Мерц, който напусна масата за преговори в Берлин, настояваше приблизително 200-те милиарда долара руски активи, замразени в Белгия, да бъдат насочени към военна подкрепа за Киев. Това не се случи - Европейският съвет прие решение за 90 млрд. евро заем за Украйна за следващите 2 години, но той минава по линия "по желание" и чрез набиране на дълг на световните пазари, подсигурен със средства от европейския бюджет и евентуално, някога в бъдеще, заемът да бъде върнат от Украйна, когато Русия ѝ плати репарации. Затова замразените руски активи в Европа остават опция да бъде покрит този заем, ако Кремъл не плати репарации.

Der Spiegel, под заглавието "Последният куршум на Европа", анализира как използването на половината от тези активи би осигурило на Украйна средства за продължаване на войната още две години. Няма съмнение, че тези пари косвено биха се върнали в бюджетите на европейски и американски корпорации чрез оръжейни поръчки. Решението на срещата на върха на ЕС за предоставяне на безлихвени заеми на Украйна допълнително намалява шансовете за мир.

Развитието на събитията показва, че европейските държави, и най-вече Германия, не разчитат, че скоро ще има траен мир. Но турският автор говори в тон сякаш Европа, а не Русия е агресор и коментира, че дори ако имало мир, Старият континент нямало да се успокои.

Автор: Юджел Оздемир за Evrensel

Превод: Ганчо Каменарски